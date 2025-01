Riber: nouvelle commande de la part d'Almae Technologies information fournie par Cercle Finance • 07/01/2025 à 08:43









(CercleFinance.com) - Riber annonce avoir reçu une commande d'un système MBE de production de la part d'Almae Technologies, société française fondée en 2016 en tant que spin-off industriel de III-V Lab, un laboratoire de recherche industrielle commun à Nokia, Thales et CEA-Leti.



Cette commande vise à renforcer ses capacités de production de composants photoniques avancés, pour répondre à une demande grandissante du marché des télécoms et des datacoms en matière de transmission de données optiques à très haut débit.



'Cette nouvelle commande s'inscrit dans le cadre d'un partenariat durable, marqué par une première livraison de machine MBE à source de gaz (GSMBE) par Riber à Almae Technologies en 2019', souligne le fabricant d'équipements d'épitaxie par jets moléculaires (MBE).





