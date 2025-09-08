 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Riber : nouvelle commande aux Etats-Unis
information fournie par AOF 08/09/2025 à 08:44

(AOF) - Riber, spécialiste des équipements d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l'industrie des semi-conducteurs, annonce une nouvelle commande d'un système Rosie de la part d'un nouveau client américain spécialisé dans l'informatique quantique. Cette commande marque une étape importante dans le développement de la plateforme Rosie, dernière innovation de Riber.

Entièrement automatisée et compatible avec des substrats en silicium de 300 mm, la plateforme est un système dédié à la croissance de couches minces d'oxydes, notamment de titanate de baryum (BTO), un matériau stratégique pour le développement de modulateurs électro-optiques intégrés.

La livraison du système est prévue en 2026.

Valeurs associées

RIBER
3,4150 EUR Euronext Paris +9,46%
