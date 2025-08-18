Riber enregistre une nouvelle commande en Asie

(AOF) - Riber a enregistré une nouvelle commande portant sur deux nouveaux systèmes de production MBE 6000 pour un industriel basé en Asie. Ce client, déjà équipé de plusieurs produits Riber, renforce son parc avec deux réacteurs MBE 6000 supplémentaires, destinés à la production de matériaux pour des dispositifs électroniques de haute performance. Cette commande faisait l’objet d’une option d’achat signée en 2022. La livraison des deux systèmes est prévue en 2025 et 2026.
