Riber dévoile une commande en France

(AOF) - Riber a annoncé la vente d’un double système de recherche Compact 21 à un client historique, l’Institut d’Électronique de Microélectronique et de Nanotechnologie. Il a commandé cette plateforme de recherche pour le développement d'hétéro et nanostructures, le traitement de surface à haute température et la recherche exploratoire de nouveaux matériaux.

" Cette acquisition permettra de multiplier ses recherches pour répondre aux défis de la prochaine génération de communication sans fil, la 6G, avec pour objectifs des débits ultra élevés, un faible temps de latence, une faible consommation d'énergie, et l'intégration sur les composants CMOS " a ajouté Riber.

Cette nouvelle commande sera livrée en 2025.

Marché en croissance et tensions sur les prix

Selon la SIA, les ventes mondiales de puces se sont établies à 151,7 milliards de dollars au premier trimestre 2022, soit une envolée de 23% sur un an. Les ventes ont progressé sur tous les grands marchés régionaux et pour toutes les catégories de produits. Alors que les incertitudes mondiales, notamment la guerre en Ukraine et la crise sanitaire, pèsent sur les chaînes d'approvisionnement, la demande de semi-conducteurs continue de dépasser fortement l'offre. Les fabricants Samsung et TSMC ont annoncé qu'ils allaient relever leurs tarifs, dans un contexte où les acteurs du secteur disposent de bonnes marges de manœuvre et bénéficient d'un pouvoir de négociation renforcé. Toutefois les hausses de salaires et les prix des composants pourraient peser sur les performances futures.