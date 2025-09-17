Riber décroche une commande en Asie

(AOF) - Riber,spécialiste des équipements d’épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l’industrie des semi-conducteurs, annonce la commande d’un système de recherche en Asie de la part de Academia Sinica, centre de recherche sur les enjeux critiques basé à Taïwan. L’institution prévoit de déployer le nouvel équipement dans le cadre de plusieurs projets de recherche portant sur l’étude de structures à base de matériaux III-V pour des applications photoniques quantiques. La livraison du système est prévue en 2026.
