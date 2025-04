Rhétorès Finance acquiert Athos Patrimoine

(AOF) - Rhétorès Finance a annoncé l'acquisition d'Athos Patrimoine, renforçant ainsi son ancrage en région parisienne. Co-fondé en 2014 par Catherine Perrin et Vincent de Meaux, Athos Patrimoine s'est distingué "grâce à une approche sur-mesure pensée pour répondre aux attentes d'une clientèle familiale exigeante". Engagée dans la continuité du projet, Catherine Perrin réinvestit l'intégralité de ses titres et poursuivra son activité et le suivi de ses clients au sein du groupe Rhétorès.

Depuis son rapprochement avec Activa Capital en 2022, Rhétorès connaît un développement soutenu porte à la fois par une solide croissance organique et des acquisitions stratégiques. Rhétorès avait annoncé au début du mois l'acquisition d'Objectif Performance Patrimoine, permettant ainsi à son encours de dépasser la barre des 1,5 milliard d'euros.