Rheinmetall teste des navettes téléopérées à l'aéroport de Düsseldorf
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 11:37
Rheinmetall annonce le lancement, aux côtés de MIRA et Rheinbahn, d'un projet pilote de navettes à la demande téléopérées à l'aéroport de Düsseldorf, avec un démarrage prévu en mai 2026. La liaison reliera la gare ferroviaire de l'aéroport, le campus EUREF et le terminal, entièrement sur routes ouvertes.
Concrètement, les véhicules seront conduits à distance depuis un centre d'opérations par des opérateurs certifiés, avec la présence d'un conducteur de sécurité durant la phase de test. Le projet vise à valider la sécurité, l'intégration dans le trafic, l'acceptation des passagers ainsi que la rentabilité et la capacité de déploiement à grande échelle.
Rheinbahn souligne que cette initiative répond aux défis structurels de main-d'oeuvre et de financement du transport public, en explorant des solutions technologiques en conditions réelles.
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