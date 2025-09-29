Rheinmetall signe un contrat de munitions de 444 MEUR avec 'un pays d'Europe de l'Est'
information fournie par Zonebourse 29/09/2025 à 11:05
En tant que sous-traitant de Global Military Products, mandatée par le gouvernement des États-Unis, Rheinmetall Expal Munitions livrera des obus 155 mm M107 avec charges propulsives M4A2 et des obus 105 mm M1.
La valeur totale du contrat est de 444 millions d'euros, dont 170 millions d'euros étaient déjà enregistrés en précommande ; 274 millions d'euros représentent ainsi de nouvelles commandes.
Les livraisons débuteront en 2026 et s'achèveront en juin 2027.
L'ordre illustre la capacité de production et l'expertise de Rheinmetall dans les munitions gros calibre ; le groupe vise une capacité de production pouvant atteindre 1,5 million d'obus 155 mm par an d'ici 2027.
Valeurs associées
|1 989,500 EUR
|XETRA
|+1,48%
