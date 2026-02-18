 Aller au contenu principal
Rheinmetall présentera ses innovations tactiques à Enforce Tac 2026
information fournie par Zonebourse 18/02/2026 à 17:27

Le groupe allemand mettra en avant ses nouvelles solutions de combat, de protection et d'interconnexion des forces lors du salon de Nuremberg, du 23 au 25 février 2026.

Rheinmetall annonce sa participation à Enforce Tac 2026, où il dévoilera plusieurs nouveautés issues de ses divisions Vehicle Systems, Weapons and Ammunition et Digital Systems.

Parmi elles figure le Fuchs JAGM, présenté pour la première fois en Allemagne : ce véhicule blindé de nouvelle génération est le premier au monde équipé de 24 missiles AGM-179 Joint Air-to-Ground Missiles ou AGM-114L Hellfire Longbow de Lockheed Martin, lancés verticalement. Associé à un ensemble de capteurs avancés, il peut engager jusqu'à 24 chars de combat ou des cibles aériennes successivement sans rechargement.

Le groupe exposera également un concept d'interconnexion des forces, capteurs et effecteurs fondé sur le système de soldat Gladius 2.0, destiné à renforcer la protection des zones arrière et des infrastructures critiques dans un contexte de guerre hybride.

Rheinmetall présentera en outre un nouveau système modulaire de protection balistique corporelle, configurable selon les missions, ainsi qu'un casque de combat allégé offrant le même niveau de protection balistique.

Parmi les autres équipements exposés figurent le véhicule aéroporté Caracal, le lance-grenades automatique SSW40 de calibre 40 mm, des modules laser et systèmes de conduite de tir, le système d'écran fumigène ROSY, ainsi que diverses solutions pyrotechniques, de signalisation et de munitions de moyen calibre et d'artillerie.

Le titre s'adjuge près de 5% en fin de séance à Francfort, alors que les tensions semblent s'accumuler entre l'Iran et les Etats-Unis et que les pourparlers de de paix entre ukrainiens et russes ont duré moins de deux heures à Genève aujourd'hui...

Valeurs associées

RHEINMETALL
1 694,000 EUR XETRA +5,12%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

