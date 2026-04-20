Rheinmetall lance la production en série de drones maritimes à Hambourg
information fournie par Zonebourse 20/04/2026 à 11:44
Rheinmetall annonce le lancement de la production en série du Kraken K3 Scout sur son site Blohm Voss à Hambourg, un drone de surface (USV, "unmanned surface vessel") destiné à des usages militaires et civils. Configurable selon les missions, l'appareil peut être déployé pour la surveillance maritime, la protection d'infrastructures critiques ou comme plateforme armée.
La coentreprise avec Kraken Technology Group, désormais baptisée "Rheinmetall Kraken GmbH", vise à répondre à une demande mondiale croissante pour des systèmes autonomes prêts à l'emploi. Le K3 Scout affiche une vitesse maximale de 55 noeuds (soit 102 km/h) et une longueur de 8,4 mètres.
La production initiale est calibrée à environ 200 unités par an, avec une capacité extensible jusqu'à 1 000 unités selon la demande. "Nous pouvons adapter rapidement les volumes en fonction des commandes", précise Tim Wagner, directeur de la division Naval Systems.
Cette activité s'inscrit dans la stratégie de Rheinmetall visant à faire de Hambourg un pôle technologique de référence pour les systèmes maritimes autonomes.
Le titre Rheinmetall recule de 1,2% en fin de matinée, dans un DAX en contraction de 1,4%.
Valeurs associées
|1 475,800 EUR
|XETRA
|-1,30%
A lire aussi
-
Dissuasion nucléaire, satellites militaires, industrie de défense: les dirigeants pro-européens Emmanuel Macron et Donald Tusk ont donné lundi à Gdansk, dans le nord de la Pologne, un nouvel élan à la coopération franco-polonaise. "Il y aura des travaux d'ici à ... Lire la suite
-
Le trafic maritime est à nouveau à l'arrêt lundi dans le détroit d'Ormuz, alors que Téhéran et Washington imposent chacun un blocus distinct, les navires iraniens continuant de tester le blocage américain. L'Iran est revenu samedi sur sa décision de rouvrir cette ... Lire la suite
-
Le pape Léon XIV a de nouveau dénoncé lundi l'"exploitation" des richesses par "les tyrans", lors d'un déplacement dans l'est de l'Angola, au troisième jour de sa visite dans ce pays d'Afrique australe, en proie à de profondes inégalités malgré l'abondance de ses ... Lire la suite
-
* Valeo a célébré 20 ans de présence en Égypte le 20 avril 2026 au Caire, lors d’un événement marquant l’inauguration d’un centre de développement dédié à l’intelligence artificielle. * Le groupe a officialisé ce lancement en présence de représentants du gouvernement ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer