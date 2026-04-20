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Rheinmetall lance la production en série de drones maritimes à Hambourg
information fournie par Zonebourse 20/04/2026 à 11:44

Le groupe allemand accélère dans les systèmes navals autonomes via un partenariat renforcé au Royaume-Uni.

Rheinmetall annonce le lancement de la production en série du Kraken K3 Scout sur son site Blohm Voss à Hambourg, un drone de surface (USV, "unmanned surface vessel") destiné à des usages militaires et civils. Configurable selon les missions, l'appareil peut être déployé pour la surveillance maritime, la protection d'infrastructures critiques ou comme plateforme armée.

La coentreprise avec Kraken Technology Group, désormais baptisée "Rheinmetall Kraken GmbH", vise à répondre à une demande mondiale croissante pour des systèmes autonomes prêts à l'emploi. Le K3 Scout affiche une vitesse maximale de 55 noeuds (soit 102 km/h) et une longueur de 8,4 mètres.

La production initiale est calibrée à environ 200 unités par an, avec une capacité extensible jusqu'à 1 000 unités selon la demande. "Nous pouvons adapter rapidement les volumes en fonction des commandes", précise Tim Wagner, directeur de la division Naval Systems.

Cette activité s'inscrit dans la stratégie de Rheinmetall visant à faire de Hambourg un pôle technologique de référence pour les systèmes maritimes autonomes.

Le titre Rheinmetall recule de 1,2% en fin de matinée, dans un DAX en contraction de 1,4%.

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