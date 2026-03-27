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Rheinmetall et Indra s'allient pour viser un méga-contrat de véhicules militaires en Espagne
information fournie par Zonebourse 27/03/2026 à 09:48

Les deux groupes renforcent leur partenariat stratégique avec en ligne de mire un appel d'offres pouvant atteindre plusieurs milliards d'euros.

Rheinmetall annonce la signature d'un protocole d'accord avec Indra visant à approfondir leur coopération, notamment dans les systèmes de véhicules militaires destinés aux forces armées en Europe et en Amérique latine. Les deux partenaires prévoient de créer une coentreprise d'ici fin 2026 pour répondre à un appel d'offres de l'armée espagnole portant sur jusqu'à 3 000 camions militaires.

L'accord couvre également la modernisation de véhicules blindés chenillés, les véhicules tactiques de soutien et des solutions de véhicules de combat d'infanterie. Il s'étend aussi à d'autres domaines, dont les communications spatiales.

Les deux groupes entendent mutualiser leurs expertises en intégration de systèmes, capteurs, digitalisation et plateformes afin de proposer des solutions innovantes et renforcer durablement la base industrielle européenne de défense.

Armin Papperger, directeur général de Rheinmetall, souligne que le partenariat pourrait représenter "plusieurs milliards d'euros", tandis que les deux entreprises affichent leur ambition de consolider leur position sur le marché européen, notamment en Allemagne et en Espagne.

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