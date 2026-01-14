 Aller au contenu principal
Rheinmetall et EM&E proposent une solution souveraine pour l'artillerie espagnole
information fournie par Zonebourse 14/01/2026 à 10:05

Le consortium formé par Rheinmetall et le groupe EM&E a soumis une proposition stratégique au ministère de la Défense espagnol pour le développement du système de lance-roquettes à haute mobilité (SILAM). Ce projet vise à doter l'Espagne d'une autonomie technologique majeure dans un segment de défense hautement spécialisé.

La coentreprise (UTE) SILAM propose un déploiement échelonné incluant la livraison de lanceurs opérationnels, de véhicules de commandement et le développement de roquettes guidées nationales.

Ce programme s'inscrit dans le Plan industriel et technologique pour la sécurité et la défense, visant à consolider la base industrielle espagnole tout en répondant aux exigences de l'Union européenne et de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN).

L'initiative garantit un "contrôle souverain des connaissances critiques et du cycle de vie complet du système", réduisant ainsi la dépendance envers les technologies étrangères.

Ce partenariat positionne l'industrie nationale comme un acteur compétitif capable de gérer des programmes complexes, renforçant la résilience de la chaîne d'approvisionnement et la souveraineté stratégique de l'Espagne.

Le titre Rheinmetall subit quelques prises de bénéfices de matin, à -0,6% à Francfort, ce qui ne l'empêche pas de signer une impressionnante progression de plus de 21% depuis le début de l'année.

Valeurs associées

RHEINMETALL
1 898,500 EUR XETRA -0,29%
