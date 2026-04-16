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Rheinmetall accélère la construction d'un 3e navire de renseignement militaire
information fournie par Zonebourse 16/04/2026 à 16:05

Le groupe de défense allemand renforce son programme naval en devançant le calendrier pour un bâtiment stratégique destiné aux forces armées.

Rheinmetall annonce le lancement anticipé de la découpe de la première tôle du troisième et dernier navire de renseignement de classe 424, sur le chantier Peene-Werft de Wolgast, en présence de représentants de la Bundeswehr (forces armées allemandes). Cette étape marque un jalon industriel clé, avec désormais l'ensemble des unités de la série en construction.

Longs d'environ 130 mètres, ces bâtiments serviront de plateformes de renseignement maritime, équipées de capteurs de dernière génération et conformes aux exigences militaires les plus récentes. Ils seront exploités conjointement par la marine allemande et le service du cyber et de l'information (CIR).

Tim Wagner, directeur général de la division Naval Systems, souligne que "la rapidité est désormais un facteur clé de sécurité", dans un contexte géopolitique en évolution rapide.

À terme, ces trois navires remplaceront les unités de la classe OSTE actuellement en service.

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