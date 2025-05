Rheinmetal : 1885E, +205% depuis le 1er janvier information fournie par Cercle Finance • 27/05/2025 à 14:14









(CercleFinance.com) - A part un corner haussier sur Volkswagen en octobre 2008, jamais aucune valeur allemande de plus de 50MdsE de 'capi' n'a jamais triplé de valeur en 5 mois.

C'est pourtant l'exploit réalisé par Rheinmetal qui se 'paye' désormais 7 fois son chiffre d'affaire (généreusement) estimé pour 2025... et plus de 60 fois ses bénéfices (estimés également).

Tous les cadres historiques de valorisation volent en éclats, ainsi que tous les 'canaux' ascendants: les esprits animaux sont incontrôlables et tous les chartistes ont l'objectif des 2.000E en tête, soit 9 fois son cours d'il y a 18 mois (fin octobre 2023).

