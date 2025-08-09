RGC Resources Inc devrait afficher un bénéfice de 2 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* RGC Resources Inc RGCO.OQ RGCO.O devrait afficher une hausse de ses revenus trimestriels lorsqu'elle publiera ses résultats le 12 août pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à Roanoke en Virginie devrait déclarer une augmentation de 3,7% de ses revenus à 15 millions de dollars contre 14,46 millions de dollars il y a un an, selon l'estimation d'un analyste, basée sur les données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour RGC Resources Inc est un bénéfice de 2 cents par action.

* L'unique note d'analyste disponible sur les actions est "strong buy".

* L'estimation moyenne des bénéfices des analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour RGC Resources Inc est de 27,00 $, soit environ 21,2 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 21,28 $

