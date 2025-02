Rexel : Ventes du T4 & résultats 2024

Ventes du T4 et résultats 2024

Ventes et marge d'EBITA en ligne avec les objectifs 2024 révisés; Conversion du FCF au-dessus des objectifs

Dynamique positive en Amérique du Nord compensant la moindre demande en Europe

Accélération des actions de transformation tout au long de l'année 2024 - Amplification attendue en 2025

→ Ventes 2024 de 19 285,1M€, en hausse de +0,7% en données publiées :

Évolution des ventes à jours constants de (2,4)% en 2024; amélioration des tendances trimestre après trimestre Chiffre d'affaires du T4 de 4 893,1M€, en baisse de (0,5)% à jours constants (en hausse de +1,0% à jours courants) grâce à la dynamique positive en Amérique du Nord, en progression de +3,6% Poursuite des gains de parts de marchés , tirée par les services à valeur ajoutée incluant notamment le digital

Gestion active de la stratégie d'acquisitions, contribuant pour +2,9% à la croissance des ventes 2024

→ Marge d'EBITA courant ajusté 2024 de 5,9%, démontrant notre résilience dans un environnement macroéconomique difficile

Mise en œuvre d'actions structurelles, combinées à une adaptation rapide des coûts (réduction des effectifs de 2,7% comparé à une baisse des volumes de 1,5% d'une année sur l'autre), afin d'atténuer l'impact du recul des ventes sur notre profitabilité





→ Ventes digitales représentant 32% des ventes au T4 24, en hausse de +232bps

Ventes digitales 2024 supérieures à 6Md€, faisant de Rexel l'un des principaux acteurs digitaux du BtB

Croissance des ventes digitales, contribuant à la surperformance et aux gains de productivité

→ Résultat opérationnel 2024 de 845,9M€ (vs. 1 216,6M€ en 2023), incluant les éléments exceptionnels (amende de 124M€ de l'Autorité Française de la Concurrence contre laquelle Rexel a fait appel, dépréciation du goodwill, coûts d'acquisitions) ; résultat net de 341,0M€

→ Conversion du free cash-flow de 76%, au-dessus de l'objectif , confirmant la capacité de notre modèle à générer des flux de trésorerie positifs

→ Retour attractif aux actionnaires : proposition de verser un dividende pour 2024 de 1,20€ par action, représentant un taux de distribution de 54%, du résultat net récurrent de 662,3M€ en 2024 (vs. 823,3M€ en 2023)

→ Exécution de notre stratégie d'allocation du capital avec un bilan sain ; ratio d'endettement de 1,83x

Rachats d'actions : 100M€ de rachats d'actions en 2024 ; 300M€ depuis mi-2022

; 300M€ depuis mi-2022 Acquisitions : plus de 500M€ d'acquisitions créatrices de valeur finalisées en 2024

d'acquisitions créatrices de valeur finalisées en 2024 Gestion du portefeuille : cession des activités de Rexel en Nouvelle-Zélande signée le 1 er février, faisant partie de notre stratégie de recentrage sur nos pays clés





→ Objectifs 2025 : Croissance des ventes à jours constants stable à légèrement positive, marge d'EBITA courant ajusté d'environ 6% et conversion du free cash-flow d'environ 65% (excluant l'amende de 124M€ reçue de l'Autorité Française de la Concurrence, qui sera payée en 2025)

→ Confirmation des ambitions moyen-terme de Rexel, tirées par les solides tendances d'électrification, la surperformance de Rexel dans son marché, la poursuite de la transformation de notre modèle et l'accélération des économies de coûts

Guillaume TEXIER, Directeur Général, a déclaré :



« Dans un environnement plus difficile que prévu en 2024, notamment en Europe, les équipes de Rexel ont saisi l'opportunité de démontrer que la transformation opérée ces dernières années pouvait positivement impacter l'activité en misant sur les services avancés, le digital et les solutions à valeur ajoutée pour les clients, générant des gains de parts de marchés dans plusieurs pays.

Nous avons tiré parti de notre présence renforcée en Amérique du Nord, une géographie aux perspectives solides dans laquelle nous nous sommes développés organiquement, portée par un marché renouvelé, et grâce à notre stratégie d'acquisitions proactive, à travers 9 acquisitions finalisées depuis 2021. Nous avons rapidement adapté notre base de coûts au sein du Groupe, générant une solide profitabilité et une conversion record du free cash flow.

Nous démarrons l'année 2025 avec une bonne dynamique sur trois plans : gains de parts de marché, forte exposition au marché nord-américain et projets d’optimisation. Cette accélération de notre transformation nous permet d’être confiant dans notre capacité à atteindre nos objectifs à moyen-terme. »

Analyse des ventes au 31 décembre 2024

Ce communiqué de presse présente les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2024 issus des comptes consolidés de Rexel au 31 décembre 2024. Les procédures d'audit par les Commissaires aux Comptes sont en cours et leur rapport sur les comptes consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2024 sera émis le 14 février 2025.

Le rapport financier 2024 a été arrêté par le Conseil d'Administration qui s’est tenu le 12 février 2025.

Les termes suivants : EBITA courant, EBITA courant ajusté, EBITDA, EBITDAaL, Résultat net récurrent, Free cash-flow ou Flux net de trésorerie disponible et Endettement financier net sont définis dans la section « Glossaire » de ce document.

Sauf mention contraire, tous les commentaires sont faits en base comparable et ajustée et, pour ce qui concerne le chiffre d’affaires, à nombre de jours constant.

Chiffres clés 2024

Chiffres clés 1 (M€) - Réalisé 2024 Variation Ventes en données publiées 19 285,1 +0,7% À nombre de jours courant (1,9) % À nombre de jours constant (2,4) % EBITA courant ajusté² ,4 1 131,7 (16,0) % En pourcentage des ventes 5,9% -98 bps EBITA courant 4 1 139,3 (11,4) % Résultat opérationnel 845,9 (30,5) % Résultat net 341,0 (56,0) % Résultat net récurrent 662,3 (19,6) % FCF avant intérêts et impôts 916,5 (8,0) % Conversion du FCF 3 76% Endettement financier net 2 483,9 Hausse de 522M€

1 Cf. définition dans la section “Glossaire” de ce document ; 2 Variation à périmètre et taux de change constants ; 3 FCF avant intérêts et taxes / EBITDAaL

4 Conformément au règlement de l'AMF, l'EBITA et l'EBITA ajusté sont renommés EBITA courant et EBITA courant ajusté, sans modification de la méthodologie de calcul

VENTES

Ventes du T4 en hausse de +3,6% en données publiées, et en recul de (0,5)% en données comparables et à nombre de jours constant.

Chiffres clés (M€) T4 2024 Variation 2024 Variation Ventes en données publiées 4 893,1 +3,6% 19 285,1 +0,7% À nombre de jours courant +1,0% (1,9) % À nombre de jours constant (0,5) % (2,4) %

Au 4 ème trimestre 2024, Rexel a enregistré des ventes de 4 893,1M€, en progression de +3,6% en données publiées . Cela inclut :

Une évolution des ventes en données comparables et à nombre de jours constant de (0,5)%, avec une contribution des volumes de (0,4)%, un effet prix de (0,7)% des produits hors-câbles et de +0,6% des produits câbles ;

Un effet calendaire positif de +1,5% se traduisant par une croissance des ventes de +1,0% à nombre de jours courants au cours du trimestre ;

Un effet de périmètre net positif de +2,1%, résultant principalement des acquisitions de Talley et Electrical Supplies Inc aux États-Unis, finalisées respectivement en juin et juillet 2024 ainsi que celles d'Itesa en France, finalisée en octobre 2024 ;

Un effet positif de change de +0,4%, principalement dû à l'appréciation du dollar américain et de la livre britannique par rapport à l'euro.

(en contribution) % mix 2024 Croissance des ventes dont prix dont volume Activités traditionnelles 1 79 % +1,4% +0,3% +1,1% Électrification 21 % (1,9) % (0,4) % (1,5) % Total 100 % (0,5) % (0,1) % (0,4) %

1 Incluant les câbles

En données comparables et à nombre de jours constant, les ventes ont diminué de (0,5)% ou progressé de +1,0% à jours courants. Plus précisément :

Par rapport au T3 24, la situation s'est améliorée grâce aux États-Unis et au Canada, compensant une moindre demande en Europe, notamment dans le domaine de l'électrification : L'Amérique du Nord a progressé de +3,6%, soutenue par la bonne exécution du carnet de commandes et la diversification des projets ; L'Europe est restée stable par rapport au T3 24 avec des tendances contrastées selon les pays ; L'Asie-Pacifique a légèrement décliné dans la plupart des pays à l'exception de l'Inde; une situation identique à celle du T3.

Les quatre catégories de produits liés à l'électrification (photovoltaïque, solutions de bornes de recharges pour véhicules électriques, génie climatique et automatismes industriels) ont représenté 21% du chiffre d'affaires et ont affiché un recul de (8,2)% au T4 (contribution : -190bps).

Les prix des produits hors-câbles sont en recul de (0,7)%, s'expliquant par la déflation des prix du photovoltaïque dans toutes les géographies et des conduits en Amérique du Nord.

La contribution du prix des produits câbles est positive à +0,6% au T4, bénéficiant de l'amélioration des prix du cuivre pour le second trimestre consécutif.

Nous avons enregistré une nouvelle croissance de la digitalisation, avec des ventes digitales représentant dorénavant 32% des ventes du Groupe au T4 2024, en hausse de +232bps comparé au T4 2023. L'Europe a affiché 43% de ventes digitales (en hausse de +357bps), l'Amérique du Nord est à 22% de ventes digitales (en légère hausse de +29bps) et l'Asie-Pacifique est à 22% des ventes (9% au T4 23), grâce à l'adoption de l'Email to EDI en Chine.

Ventes 2024 en hausse de +0,7% en données publiées d'une année sur l'autre, et en baisse de (2,4)% en données comparables et à nombre de jours constant

Sur l'année 2024, Rexel a enregistré des ventes de 19 285,1M€, en hausse de +0,7% en données publiées, soutenues par la contribution positive de notre stratégie d'acquisitions . Cela inclut :

Une évolution des ventes en données comparables et à nombre de jours constant de (2,4)%, incluant des contributions négatives de (1,5)% des volumes, de (0,7)% des prix des produits hors-câbles et de (0,2)% des produits câbles ;

Un effet calendaire positif de +0,5% ;

Un effet de périmètre net positif de +2,7%, résultant principalement des acquisitions de Wasco et Itesa en Europe ainsi que Talley et Electrical Supplies Inc en Amérique du Nord compensant l'effet lié à la cession de l'activité en Norvège ;

Un effet de change neutre

Europe (49% des ventes du Groupe) : en baisse de (3,8)% au T4 et (4,9)% sur l'année 2024 en données comparables et à nombre de jours constant

Au 4 ème trimestre , les ventes en Europe sont en recul de (2,2)% en données publiées, incluant :

Une évolution des ventes en données comparables et à nombre de jours constant de (3,8)%. Cette évolution comprend une contribution négative des volumes et des prix respectivement de (3,6)% et (0,2)% (dont (0,8)% pour les produits hors-câbles et +0,6% pour les produits câbles) ;

Un effet calendaire légèrement positif de +0,3% ;

Un effet de périmètre positif de +0,8%, résultant de l'acquisition d'Itesa en France ;

Un effet de change positif de +0,5%, principalement dû à l'appréciation de la livre britannique et du franc suisse par rapport à l'euro.

Chiffres clés (M€) % des ventes de la région T4 2024 Variation 2024 Variation Europe 2 390,3 (3,8) % 9 550,6 (4,9) % Dont France 39% 935,7 (1,3) % 3 654,3 (1,3) % DACH 1 23% 546,5 (4,2) % 2 258,0 (5,9) % Benelux 17% 403,1 (7,9) % 1 561,2 (10,2) % Pays nordiques 9% 210,9 (1,4) % 830,0 (6,7) % Royaume-Uni 8% 179,5 (10,5) % 788,1 (6,8) %

1 Allemagne, Suisse et Autriche

Plus précisément :

Les familles d'électrification, notamment le photovoltaïque, ont contribué négativement (en baisse de (8,3)%, contribuant pour -170bps) ;

Les activités traditionnelles de distribution électrique, incluant les câbles, sont en recul de (2,1)% en contribution, similaire au T3 24.

Par pays et cluster :

Les ventes en France sont en légère baisse de (1,3)% à jours constants, surperformant un marché en déclin. La dynamique positive du non-résidentiel a atténué la baisse de la demande des autres marchés finaux, notamment le résidentiel et l'industrie.

sont en légère baisse de (1,3)% à jours constants, surperformant un marché en déclin. La dynamique positive du non-résidentiel a atténué la baisse de la demande des autres marchés finaux, notamment le résidentiel et l'industrie. A jours constants, la région DACH (Allemagne, Autriche, Suisse) a enregistré un recul des ventes de (4,2)% au cours du trimestre, en amélioration par rapport au T3 24. La demande globale reste faible dans la région, notamment en Allemagne et en Autriche, dans un contexte macroéconomique difficile et en l'absence de reprise du marché photovoltaïque.

(Allemagne, Autriche, Suisse) a enregistré un recul des ventes de (4,2)% au cours du trimestre, en amélioration par rapport au T3 24. La demande globale reste faible dans la région, notamment en Allemagne et en Autriche, dans un contexte macroéconomique difficile et en l'absence de reprise du marché photovoltaïque. Le Benelux est en recul de (7,9)%, avec une surperformance du marché au Belux. Cette performance est similaire à celle des deux derniers trimestres, et s'explique par la normalisation de la demande du photovoltaïque.

est en recul de (7,9)%, avec une surperformance du marché au Belux. Cette performance est similaire à celle des deux derniers trimestres, et s'explique par la normalisation de la demande du photovoltaïque. A jours constants, les pays nordiques (Suède et Finlande) ont affiché une baisse de (1,4)% au T4, s'expliquant par les marchés du résidentiel et non-résidentiel. Globalement, la demande dans le secteur résidentiel a montré des signes d'amélioration au S2 par rapport au S1 24.

(Suède et Finlande) ont affiché une baisse de (1,4)% au T4, s'expliquant par les marchés du résidentiel et non-résidentiel. Globalement, la demande dans le secteur résidentiel a montré des signes d'amélioration au S2 par rapport au S1 24. Au Royaume-Uni , les ventes ont diminué de (10,5)%, en raison de la moindre demande dans l'ensemble des trois marchés, ainsi que de la fermeture de 24 agences finalisée fin 2024.





Amérique du Nord (45% des ventes du Groupe) : Solide croissance des ventes à +3,6% au T4 et +0,5% sur l'année 2024 en données comparables et à nombre de jours constant

Au 4 ème trimestre , les ventes en Amérique du Nord ont augmenté de +11,3% en données publiées :

Une croissance des ventes en données comparables et à nombre de jours constant de +3,6%, soutenue par une contribution des volumes de +3,6% et un effet prix stable ;

Un effet calendaire positif de +3,1% ;

Un effet de périmètre positif de +4,1%, résultant principalement des acquisitions de Talley et Electrical Supplies Inc aux Etats-Unis ;

Un effet de change légèrement positif de +0,2%, en raison de l'appréciation du dollar américain par rapport à l'euro.

Chiffres clés (M€) % des ventes de la région T4 2024 Variation 2024 Variation Amérique du Nord 2 187,7 +3,6% 8 461,8 +0,5% Dont Etats-Unis 83% 1 814,4 +3,4% 6 975,0 +0,5% Canada 17% 373,3 +4,4% 1 486,8 +0,2%

En Amérique du Nord :

La bonne performance s'explique une fois de plus par l'exécution de notre carnet de commandes ;

Les activités traditionnelles de distribution électrique, incluant les câbles, ont contribué à la croissance pour 5,5% avec des volumes positifs ;

Les produits d'électrification sont en recul de (9,0)%, contribuant pour -200bps, en raison d'une moindre demande en automatismes industriels aux États-Unis et au Canada, ainsi que du photovoltaïque, notamment en Californie.





Plus précisément, dans nos deux pays :

Aux États-Unis , les ventes à jours constants ont progressé de +3,4 % au T4 2024 : Par activité, l'activité Projets, en croissance à deux chiffres, reste tirée par la forte exécution du carnet de commande. Les demandes de cotations demeurent saines et le carnet de commandes représente 2,5 mois de ventes, un niveau supérieur à celui d'avant pandémie ; Par marché, la croissance a été soutenue par des tendances positive des trois marchés. Tandis que le secteur résidentiel (7% des ventes) est en hausse pour le 3 ème trimestre consécutif, la croissance des activités de projets non-résidentielles et industrielles a accéléré grâce notamment aux marchés datacenters, pétrole et gaz, automobile et logistique. Plus précisément, la demande positive de produits électriques dans l'industrie a plus que compensé la moindre demande en automatismes industriels ; Par région, confirmation des dynamiques positives dans le Gulf Central, tiré par le pétrole et le gaz, dans le Southeast (y compris Mayer), soutenu par les datacenters et de nouvelles usines de fabrication, et dans le Northwest, tiré par le marché résidentiel ; Forte dynamique chez Talley. L'intégration se déroule bien avec une très bonne progression de l'activité, au-delà des attentes.





, les ventes à jours constants ont progressé de +3,4 % au T4 2024 : Au Canada , les ventes sont en hausse de +4,4% en données comparables et à nombre de jours constant. Cette évolution s'explique par une forte accélération de l'activité Projets, avec une croissance à deux chiffres des marchés non-résidentiel et industriel. Plus précisément, la croissance au cours du trimestre a été tirée par le secteur minier et l'industrie manufacturière. Les prix ont également contribué positivement à la croissance des ventes. Le carnet de commande a augmenté de 1% comparé à la fin du Q3 2024.





Asie-Pacifique (6% des ventes du Groupe) : (2,0)% au T4 et (1,5)% sur l'année 2024 en données comparables et à nombre de jours constant

Au 4 ème trimestre , les ventes en Asie-Pacifique sont stables en données publiées, avec :

Une évolution des ventes en données comparables et à nombre de jours constant de (2,0)%, incluant une contribution négative des volumes de (1,7)% et un effet prix négatif de (0,4)% ;

Un effet calendaire positif de +1,0% ;

Un effet de change positif de +1,0%, en raison de l'appréciation du dollar australien et du yuan chinois contre l'euro.





Chiffres clés (M€) % des ventes de la région T4 2024 Variation 2024 Variation Asie-Pacifique 315,1 (2,0) % 1 272,7 (1,5) % Dont Australie 47% 148,7 (0,3) % 596,3 +1,9 % Chine 38% 120,4 (6,3) % 492,4 (4,7) %

En Asie-Pacifique , les ventes sont en baisse de (2,0)% en données comparables et à nombre de jours constant :

En Australie , les ventes sont globalement stables, à (0,3)%, tirées par le marché industriel, et notamment le secteur minier, ainsi que l'électrification (photovoltaïque et génie climatique).

, les ventes sont globalement stables, à (0,3)%, tirées par le marché industriel, et notamment le secteur minier, ainsi que l'électrification (photovoltaïque et génie climatique). En Chine , les ventes sont en recul de (6,3)% à jours constants, en raison d'une moindre demande du marché industriel. Les stocks se sont normalisés, reflétés par l'amélioration séquentielle des prix. Le T4 24 a également été marqué par des gains de clients chez les fabricants de machines et par une forte progression du digital, représentant désormais 31% des ventes (vs 4% au Q4 23).

, les ventes sont en recul de (6,3)% à jours constants, en raison d'une moindre demande du marché industriel. Les stocks se sont normalisés, reflétés par l'amélioration séquentielle des prix. Le T4 24 a également été marqué par des gains de clients chez les fabricants de machines et par une forte progression du digital, représentant désormais 31% des ventes (vs 4% au Q4 23). En Inde , les ventes ont fortement augmenté de +22,3% au T4 24, tirées par des gains de clients dans un contexte favorable.





PROFITABILITÉ

Marge d'EBITA courant ajusté de 5,9% en 2024, en baisse de -98 bps par rapport à 2023

Pour le graphique, veuillez ouvrir le fichier pdf en cliquant sur le lien à la fin du communiqué de presse.

Dans un environnement en recul, reflété par une évolution de (1,9)% des ventes à jours courants en 2024, avec des volumes et des prix négatifs, la profitabilité a été résiliente, comme l'illustre la marge d'EBITA courant ajusté de 5,9%, contre 6,8% en 2023.

Plus précisément :

La marge brute s'est élevée à 24,8%, en recul de -68 bps par rapport à 2023, incluant : -25 bps lié à un effet prix déflationniste et à l'évolution défavorable du mix clients en Amérique du Nord (croissance des ventes tirée par l'activité de Projets) -43 bps lié à un environnement commercial plus compétitif, notamment en Europe

Le ratio coûts opérationnels / ventes a représenté (19,0)%, se détériorant de -30 bps par rapport à 2023, s'expliquant par : Un effet de levier opérationnel négatif pour -32 bps, reflétant l'impact de la baisse des ventes de (1,9 %) à jours courants en 2024 Un gain de +2 bps grâce à la gestion active des coûts opérationnels : L'inflation globale des coûts s'est élevée à +2,4% (+3,6% provenant de la hausse des salaires et +1,7% des autres coûts opérationnels), impactant la profitabilité à hauteur de -45 bps Un effet positif de +47 bps de nos plans d'actions, incluant les économies de coûts et les initiatives de productivité



Comparé aux cycles précédents, Rexel a démontré sa capacité à adapter sa base de coûts dans un contexte de recul des ventes. Ceci a été possible notamment grâce à des initiatives de productivité, avec notamment une réduction des effectifs qui s'est accélérée tout au long de l'année 2024 pour atteindre une baisse de (2,7)% à fin décembre 2024 (comparé à fin décembre 2023), dépassant le recul des volumes de (1,5)%. Globalement, les coûts opérationnels sont en baisse de 1,1% (hors amortissements), malgré une inflation des coûts opérationnels de 2,4%.

2024 (M€) Europe Amérique du Nord Asie-Pacifique Groupe Ventes 9 551 8 462 1 273 19 285 À nombre de jours courant (4,5) % 1,0% (1,2) % (1,9) % À nombre de jours constant (4,9) % 0,5% (1,5) % (2,4) % EBITA courant ajusté 553 594 20 1,132* En pourcentage des ventes 5,8% 7,0% 1,6% 5,9% Variation en bps en % des ventes -151 bps -42 bps -136 bps -98 bps

*Incluant (35)M€ de coûts centraux en 2024

Par géographie, l'évolution de la marge d'EBITA courant ajusté 2024 s'explique comme suit :

L'Europe est en baisse de -151 bps à 5,8% des ventes, résultant d'un effet négatif du levier opérationnel, combiné à la pression sur les prix, notamment dans l'activité photovoltaïque, et à un environnement plus compétitif, atténué en partie par l'adaptation des coûts ;

de -151 bps à 5,8% des ventes, résultant d'un effet négatif du levier opérationnel, combiné à la pression sur les prix, notamment dans l'activité photovoltaïque, et à un environnement plus compétitif, atténué en partie par l'adaptation des coûts ; L'Amérique du Nord est en recul limité de -42 bps à 7,0% des ventes, grâce à l'amélioration de la dynamique des ventes du S2 et une gestion stricte des coûts opérationnels ;

de -42 bps à 7,0% des ventes, grâce à l'amélioration de la dynamique des ventes du S2 et une gestion stricte des coûts opérationnels ; L'Asie-Pacifique est en diminution de -136 bps à 1,6% des ventes, reflétant notamment un environnement plus compétitif et une déflation en Chine ;





En conséquence, l'EBITA courant ajusté s'est établi à 1 131,7M€ (vs. 1 347,2M€ en comparable en 2023) et l ’EBITA courant ressort à 1 139,3M€ (incluant un effet positif non-récurrent du cuivre de 7,6M€).

La table de correspondance de l'EBITDA publié à l'EBITA courant inclut les éléments suivants :

La marge d'EBITDA est en baisse de 60 bps, à 7,9% ;

Les Amortissements des droits d'utilisation se sont élevés à (258,3)M€ comparé à (233,3)M€ en 2023 reflétant principalement l'effet des acquisitions ;

Les Autres amortissements & dépréciations se sont établis à (117,9)M€, correspondant à un taux de 0,6% des ventes.





Données publiées (M€) 2023 2024 Variation EBITDA 1 633,0 1 515,6 (7,2) % Marge d'EBITDA (%) 8,5% 7,9% Amortissements des droits d'utilisation (IFRS 16) (233,3) (258,3) Autres amortissements & dépréciations (113,8) (117,9) EBITA courant 1 285,9 1 139,3 (11,4) %

RÉSULTAT NET

Résultat net de 341,0M€ en 2024 ; résultat net récurrent de 662,3 M€

Le bénéfice d'exploitation de l'année s’est établi à 845,9M€ (vs. 1 216,6M€ en 2023).

L’amortissement des actifs incorporels résultant de l'allocation du prix des acquisitions s’est élevé à (35,7)M€ (contre (24,3)M€ en 2023).

Les autres produits et charges ont représenté une charge nette de (257,7)M€ (contre une charge nette de (45,1)M€ en 2023). Ils comprennent notamment : (124,0)M€ liés à l'amende de l'Autorité Française de la concurrence, contre laquelle Rexel a fait appel, et qui sera payée en 2025 (54,8)M€ de dépréciation du goodwill et des immobilisations incorporelles, notamment en Allemagne et au Royaume-Uni (33,1)M€ de coûts de restructuration, principalement en Europe, et d'intégration (22,0)M€ de dépréciation d'actifs suite à la classification de l'activité en Nouvelle-Zélande en tant qu'actif destiné à être cédé (cession finalisée le 1er février 2025) (14,3)M€ de coûts liés à l'ajustement de la juste valeur de Talley (9,8)M€ de coûts d'acquisition



Les charges financières nettes de l'année se sont élevées à (207,7)M€ (contre (167,7)M€ en 2023), réparties comme suit :

(141,5)M€ de frais financiers contre (112,0)M€ en 2023, reflétant une hausse du taux d'intérêt effectif et de la dette brute. Le taux d'intérêt effectif a augmenté pour s'établir à 4,35% en 2024 contre 3,66% en 2023

(66,2)M€ d'intérêts sur obligations locatives en 2024 vs (55,6)M€ en 2023.

La charge d’impôt de l'année ressort à (297,2)M€ (contre (274,2)M€ en 2023).

Le taux d'impôt s'est élevé à 46,6% en 2024, en raison de la non-déductibilité des autres charges (y compris l'amende de l'Autorité Française de la Concurrence et la dépréciation du goodwill) ainsi que des amortissements d'actifs d'impôts différés.

Le taux d'impôt normatif s'est établi à 26,2% en 2024, retraités des éléments non-récurrents

En conséquence, le résultat net de l'année s'est établi à 341,0M€ (vs. 774,7M€ en 2023) et l e résultat net récurrent s’est élevé à 662,3M€ en 2024 (vs. 823,3M€ en 2023) - Voir annexe 3.

STRUCTURE FINANCIERE

Free cash-flow avant intérêts et impôts de 916,5M€ en 2024

Le ratio d’endettement s’élève à 1,83x au 31 décembre 2024

En 2024, le Free cash-flow avant intérêts et impôts a atteint 916,5M€ (contre 996,4M€ en 2023), correspondant à un taux de conversion de l’EBITDAaL en Free cash flow avant intérêts et impôts de 76% . Ce flux net comprenait :

Un EBITDAaL de 1 204,3M€ incluant (311,3)M€ de paiement des loyers en 2024 ;

Un flux de trésorerie opérationnelle de 1 008,0M€, incluant notamment (173,0)M€ d'autres produits et coûts opérationnels, dont l'amende de 124M€ de l'Autorité Française de la Concurrence, à payer en 2025 ;

Un flux négatif de (55,8)M€ de variation des obligations de pensions (contre (21,3)M€ en 2023) s'expliquant par l'accélération de la contribution aux fonds de pensions britanniques pour 36M€ (soit 30M GBP)

Un flux positif de 34,3M€ de variation du besoin en fonds de roulement (contre un flux négatif de (187,1)M€ en 2023). La variation du besoin de fonds de roulement opérationnel s'est établie à (15,5)M€. A périmètre constant, le BFR opérationnel s'est stabilisé à 14,2% du chiffre d'affaires en 2024 (14,1% en 2023). La variation du besoin de fonds de roulement non-opérationnel a représenté 49,8M€, dont 124M€ lié à l'amende de l'Autorité Française de la Concurrence, qui sera payée en 2025.

Des investissements en diminution ((125,8)M€ vs (153,3)M€ en 2023). Les dépenses brutes d’investissements ont représenté 0,7% des ventes, identiques à l'année précédente, avec la poursuite des investissements dans les solutions automatisées de la chaine d'approvisionnement et le digital.





En dessous de la ligne Free cash-flow avant intérêts et impôts, le tableau de flux de trésorerie comprenait :

(129,6)M€ de frais financiers nets versés en 2024 (contre (101,3)M€ versés en 2023) ;

(281,0)M€ d'impôts sur le résultat versé sur l'année contre (327,4)M€ en 2023 ;

(550,1)M€ d'investissements financiers y compris l'earn-out;

(357,2)M€ de paiement du dividende en 2024, au titre de l'exercice 2023 (1,20€ par action) ;

(99,8)M€ de rachat d'actions ;

(19,0)M€ d'effets de changes défavorables en 2024 (contre 10,4M€ en 2023).

Au 31 décembre 2024 :

L’endettement financier net est en hausse de 522,3M€ d'une année sur l'autre et s’est établi à 2 483,9M€ (contre 1 961,5M€ au 31 décembre 2023), résultant de notre stratégie active d'allocation du capital (notamment les acquisitions, le versement du dividende et les rachat d'actions). Cela inclut également une estimation du complément de prix négocié sur Itesa et Talley ainsi qu'une option de vente sur Mavisun, basé sur la situation actuelle, pour un montant de 123,8M€ ;

est en hausse de 522,3M€ d'une année sur l'autre et s’est établi à 2 483,9M€ (contre 1 961,5M€ au 31 décembre 2023), résultant de notre stratégie active d'allocation du capital (notamment les acquisitions, le versement du dividende et les rachat d'actions). Cela inclut également une estimation du complément de prix négocié sur Itesa et Talley ainsi qu'une option de vente sur Mavisun, basé sur la situation actuelle, pour un montant de 123,8M€ ; Le ratio d’endettement (endettement financier net / EBITDAaL) , calculé selon les termes du contrat de crédit syndiqué senior, s’est établi à 1,83x.

Proposition d'un dividende de 1,20€ par action pour 2024

Rexel proposera à ses actionnaires de maintenir son dividende de 1,20€ par action, payable entièrement en numéraire. Cela représente un taux de distribution de 54% du résultat net récurrent du Groupe, en ligne avec la politique de Rexel de distribuer au moins 40% de son résultat net récurrent.

Ce dividende, payable en numéraire le 16 mai 2025 (date de détachement le 14 mai), sera soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra à Paris le 29 avril 2025.

Gestion active du portefeuille en 2024 avec 3 acquisitions et 1 cession

En 2024, avec la finalisation de 3 opérations de croissance externe, Rexel a confirmé sa forte capacité à intégrer des acquisitions et créer rapidement de la valeur, par le biais d'opérations complémentaires et d'acquisitions d'activités adjacentes.

En juin, Rexel a réalisé l'acquisition de Talley, l'un des principaux distributeurs de produits et de solutions d'infrastructures aux États-Unis, renforçant fortement son expositions aux tendances en forte croissance de l'utilisation des données (environ 360M$ de ventes, 300+ employés) Talley a réalisé des performances exceptionnelles, bien au-delà des attentes, au cours de la première année d'intégration. Croissance des ventes à deux chiffres et marge d'Ebita courant ajusté comprise entre 7% et 9%, bien au delà des ambitions initiales Synergies attendues d'environ 3% des ventes acquises Expansion géographique rapide au sein des géographies Rexel

En juillet, Rexel a finalisé l'acquisition d'Electrical Supplies Inc aux Etats-Unis, renforçant sa position en Floride (environ 60M$ de ventes, 3 agences et 93 employés)

En octobre, Rexel a finalisé l'acquisition d'Itesa, créant un leader dans le domaine de la sécurité et de la communication, grâce à une forte présence sur les segments de l'alarme et de la vidéo (15 agences, chiffre d'affaires de 78M€ en 2023, 158 employés).





Par ailleurs, Rexel a accéléré la restructuration de son portefeuille afin de recentrer ses opérations et son management sur les pays/marchés clés, ayant le potentiel de contribuer aux ambitions moyen-terme du Groupe.

Le 1er février, Rexel a cédé ses activités en Nouvelle-Zélande à Ten Oaks Group, une société d'investissements américaine. Rexel a généré un chiffre d'affaires de 95M€ en 2024 à travers un réseau de 47 agences et 1 centre de distribution. Rexel ne considère pas avoir la taille critique dans le pays, la profitabilité étant inférieure à la moyenne du Groupe.





ESG: Objectifs de réduction des émissions de CO 2 atteints - Nouvelle ambition pour le Scope 3 afin de prendre en compte l'ensemble du cycle de vie des produits tout au long de la chaîne de valeur

En 2024, nous avons atteint nos objectifs de réduction des émissions de CO 2 des Scopes 1 et 2 et du Scope 3.

Les émissions des Scopes 1 et 2 ont été réduites d'environ 8% en 2024, résultant notamment d'une réduction active de nos propres émissions grâce à l'électrification de nos installations et à l'utilisation d'énergies renouvelables. En bonne voie pour atteindre nos ambitions 2030 de réduire les Scopes 1 et 2 de 60% (par rapport à 2016)

Les émissions du Scope 3 ont été diminuées de 8% en 2024. Les objectifs du Scope 3 ont été redéfinis, afin de mieux prendre en compte l'ensemble de l'impact environnemental au sein de la chaîne de valeur par rapport au périmètre précédent limité à l'usage des produits vendus. L'ambition du Scope 3, selon la nouvelle définition, est de réduire les émissions de 35% en 2030 et d'atteindre l'objectif ambitieux du Net Zero en 2050. Ces objectifs ont été validés par le SBTi.







Objectifs

En 2025, nous anticipons des tendances contrastées entre les différentes géographies, et plus précisément :

Une accélération de la croissance en Amérique du Nord : Un marché qui va probablement bénéficier de la hausse des investissements industriels et de la relocalisation de la production ; Des tendances favorables de construction des datacenters, en particulier dans le Southeast des États-Unis, ainsi que de la reprise de la construction du résidentiel, principalement dans le Northwest.

Un environnement toujours difficile en Europe de l'Ouest au premier semestre avec des tendances contrastées : Gains de parts de marché dans la plupart des pays ; La construction résidentielle et non résidentielle bénéficie de taux d'intérêts plus bas, avec des effets principalement au second semestre ; Manque de confiance et incertitudes politiques dans plusieurs pays ; Tendances d'électrification encore fragiles à court terme, mais avec un effet de base plus favorable.

Un environnement prix légèrement favorable, avec un impact des tarifs douaniers américains encore incertain et non inclus dans nos objectifs.





Dans cet environnement contrasté, la priorité sera de compenser la pression inflationniste des coûts et de préserver notre profitabilité en s'appuyant sur :

L'impact des plans d'action de réduction des coûts initiés en 2024

La mise en œuvre de nouvelles actions d'économies de coûts en 2025

Nous visons ainsi pour l'année 2025 :

Une croissance des ventes à jours constants stable à légèrement positive ;

Une marge d'EBITA courant ajusté 1 d'environ 6%

d'environ 6% Une conversation du free cash-flow 2 d'environ 65%, excluant l'amende de 124 millions d'euros de l'Autorité Française de la Concurrence, qui sera payée en 2025





Les objectifs moyen-terme de Rexel restent inchangés, l'accélération de nos actions internes compensant la moindre demande du marché en Europe de l'Ouest :

Un potentiel de croissance des ventes comprise entre 5% et 8%, incluant 2% à 3% des acquisitions ciblées

Une marge d’EBITA ajusté supérieure à 7%

Une croissance du bénéfice par action (BPA) comprise entre 7% et 9% (« high-single digits »)

Un taux de conversion moyen de 65 % de l'EBITDAaL en free cash flow avant intérêts et impôts

1 En excluant (i) l’amortissement des actifs incorporels reconnus dans le cadre de l’affectation du prix des acquisitions et (ii) l’effet non-récurrent lié aux variations du prix des câbles à base de cuivre

2 FCF avant intérêt et impôts / EBITDAaL

NB : Les impacts estimés par trimestre (i) des effets calendaires par géographie, (ii) des variations de périmètre de consolidation et (iii) des effets de change (fondés sur des hypothèses de taux moyens sur le reste de l’année pour les principales devises du Groupe) sont présentés en détail en annexe 6.

CALENDRIER

29 avril 2025 Ventes du T1 2025

29 avril 2025 Assemblée Générale

14 mai 2025 Date de détachement du dividende

16 mai 2025 Paiement du dividende

28 juillet 2025 (après bourse) Résultats du S1 2025

INFORMATION FINANCIÈRE

Le rapport financier 2024 est disponible sur le site web de Rexel (www.rexel.com).

La présentation des ventes du 4 ème trimestre et les résultats 2024 est également disponible sur le site web de Rexel.

AU SUJET DU GROUPE REXEL

Rexel, expert mondial de la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l’énergie, est présent sur trois marchés : résidentiel, tertiaire et industriel. Le Groupe accompagne ses clients pour leur permettre de gérer au mieux leurs activités en leur offrant une gamme adaptée et évolutive de produits et services de maîtrise de l’énergie pour la construction, la rénovation, la production et la maintenance.

Présent dans 19 pays, à travers un réseau de plus de 1 950 agences, Rexel compte plus de 27 000 collaborateurs. Son chiffre d'affaires a atteint 19,3 milliards d’euros en 2024.

Rexel est coté sur le marché Eurolist d’Euronext Paris (compartiment A, symbole RXL, code ISIN FR0010451203) et figure dans les indices suivants : MSCI World, CAC Next 20, SBF 120, CAC Large 60, CAC 40 ESG, CAC SBT 1.5 NR, CAC AllTrade, CAC AllShares, FTSE EuroMid et STOXX600. Rexel fait également partie des indices ISR suivants : FTSE4Good, Dow Jones Sustainability Index Europe, Euronext Vigeo Europe 120 et Eurozone 120, STOXX® Global ESG Environmental Leaders et S&P Global Sustainability Yearbook 2022, grâce à sa performance en matière de responsabilité sociale d’entreprise. Pour plus d’information : www.rexel.com

CONTACTS

ANALYSTES FINANCIERS / INVESTISSEURS

Ludovic DEBAILLEUX +33 1 42 85 76 12 ludovic.debailleux@rexel.com

PRESSE

Brunswick: Laurence FROST +33 6 31 65 57 06 lfrost@brunswickgroup.com

GLOSSAIRE

L’EBITA COURANT (Earnings Before Interest, Taxes and Amortization) est défini comme le résultat opérationnel avant amortissement des actifs incorporels reconnus dans le cadre de l’affectation du prix des acquisitions et avant autres produits et charges.

L’EBITA COURANT AJUSTÉ est défini comme l’EBITA courant retraité de l’estimation de l’effet non-récurrent des variations du prix des câbles à base de cuivre.

L’EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) est défini comme le résultat opérationnel avant amortissements et avant autres produits et charges.

L’EBITDAaL est défini comme L’EBITDA après déduction des loyers payés au titre des contrats de location capitalisés conformément à IFRS 16.

LE RÉSULTAT NET RÉCURRENT est défini comme le résultat net ajusté de l’effet non-récurrent du cuivre, des autres produits et autres charges, des charges financières non-récurrentes, déduction faite de l’effet d’impôt associé aux éléments ci-dessus.

LE FREE CASH-FLOW ou FLUX NET DE TRÉSORERIE DISPONIBLE est défini comme la variation de trésorerie nette provenant des activités opérationnelles, diminuée des investissements opérationnels nets.

L’ENDETTEMENT FINANCIER NET est défini comme les dettes financières diminuées de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. La dette nette inclut les dérivés de couverture.

ANNEXES

Pour les annexes, veuillez ouvrir le fichier pdf en cliquant sur le lien à la fin du communiqué de presse.

AVERTISSEMENT

Du fait de son activité de vente de câbles, le Groupe est exposé aux variations du prix du cuivre. En effet, les câbles constituaient environ 16% du chiffre d'affaires du Groupe et le cuivre représente environ 60 % de leur composition. Cette exposition est indirecte dans la mesure où les prix des câbles sont également dépendants des politiques commerciales des fournisseurs et de l'environnement concurrentiel sur les marchés du Groupe. Les variations du prix du cuivre ont un effet estimé dit « récurrent » et un effet estimé dit « non récurrent » sur la performance du Groupe, appréciés dans le cadre des procédures de reporting interne mensuel du Groupe Rexel :

- l'effet récurrent lié aux variations du prix des câbles à base de cuivre correspond à l'effet prix lié au changement de valeur de la part de cuivre incluse dans le prix de vente des câbles d'une période à une autre. Cet effet concerne essentiellement le chiffre d'affaires du Groupe

- l'effet non récurrent lié aux variations du prix des câbles à base de cuivre correspond à l'effet de la variation du coût du cuivre sur le prix de vente des câbles entre le moment où ceux-ci sont achetés et celui où ils sont vendus, jusqu'à complète reconstitution des stocks (effet direct sur la marge brute). En pratique, l'effet non récurrent sur la marge brute est déterminé par comparaison entre le prix d'achat historique des câbles à base de cuivre et le tarif fournisseur en vigueur à la date de la vente des câbles par le Groupe Rexel. Par ailleurs, l'effet non récurrent sur l'EBITA correspond à l'effet non récurrent sur la marge brute qui peut être diminué, le cas échéant, de la part non récurrente de la variation des charges administratives et commerciales.

L’impact de ces deux effets est évalué, dans la mesure du possible, sur l'ensemble des ventes de câbles de la période par le Groupe. Les procédures du Groupe Rexel prévoient par ailleurs que les entités qui ne disposent pas des systèmes d'information leur permettant d'effectuer ces calculs sur une base exhaustive doivent estimer ces effets sur la base d'un échantillon représentant au moins 70 % des ventes de la période, les résultats étant ensuite extrapolés à l'ensemble des ventes de câbles de la période par l’entité concernée. Compte tenu du chiffre d'affaires couvert, le Groupe Rexel considère que l’estimation de l’impact de ces deux effets ainsi mesurée est raisonnable.

Ce document peut contenir des données prévisionnelles. Par leur nature, ces données prévisionnelles sont soumises à divers risques et incertitudes (y compris ceux décrits dans le document d’enregistrement universel enregistré auprès de l'AMF le 11 mars 2024 sous le n° D.24-0096). Aucune garantie ne peut être donnée quant à leur réalisation. Les résultats opérationnels, la situation financière et la position de liquidité de Rexel pourraient différer matériellement des données prévisionnelles contenues dans ce communiqué. Rexel ne prend aucun engagement de modifier, confirmer ou mettre à jour ces prévisions dans le cas où de nouveaux événements surviendraient après la date de ce communiqué, sauf si une réglementation ou une législation l'y contraint.

Les données de marché et sectorielles ainsi que les informations prospectives incluses dans ce document ont été obtenues à partir d’études internes, d’estimations, auprès d’experts et, le cas échéant, à partir d’études de marché externes, d’informations publiquement disponibles et de publications industrielles. Rexel, ses entités affiliées, dirigeants, conseils et employés n’ont pas vérifié de manière indépendante l’exactitude de ces données de marché et sectorielles ou de ces informations prospectives, et aucune déclaration et garantie n’est fournie relativement à ces informations et informations prospectives, qui ne sont fournies qu’à titre indicatif.

Ce document n’inclut que des éléments résumés et doit être lu avec le document d’enregistrement universel de Rexel, déposé auprès de l’AMF le 11 mars 2024 sous le n° D.24-0096, ainsi que les états financiers consolidés et le rapport de gestion pour l’exercice 2023, disponibles sur le site internet de Rexel (www.rexel.com).

Pièce jointe