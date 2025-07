Rexel: tassement de la rentabilité au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 29/07/2025 à 07:25









(Zonebourse.com) - Rexel publie un résultat net récurrent de 307,9 millions d'euros au titre des six premiers mois de 2025, contre 340,8 millions un an auparavant, ainsi qu'une marge d'EBITA courant ajusté de 5,8%, en baisse de 29 points de base.



Le distributeur de matériel électrique a enregistré des ventes de plus de 9,77 milliards d'euros, en hausse de 1,5% au total avec un effet de périmètre net positif de +1,8%, contrebalancé par des effets négatifs calendaires (-1,2%) et de changes (-0,7%).



En données comparables et à nombre de jours constant, ses ventes ont augmenté de 1,6%, portées par des contributions positives de +0,4% des volumes, de +0,5% des prix des produits hors-câbles et de +0,7% des produits câbles.



Rexel confirme viser pour 2025 une croissance des ventes à jours constants stable à légèrement positive, une marge d'EBITA courant ajusté d'environ 6% et une conversion du free cash-flow d'environ 65% (hors amende de l'AC française en avril).







