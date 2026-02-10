 Aller au contenu principal
Rexel renforce son implantation dans l'entrepôt ARGAN de Roissy-en-Brie
information fournie par Reuters 10/02/2026 à 17:52

Argan SA ARGAN.PA :

* REXEL RENFORCE SON IMPLANTATION DANS L'ENTREPÔT ARGAN DE ROISSY-EN-BRIE (77)

* REXEL RENFORCE SON IMPLANTATION AUPRÈS D'ARGAN

* REXEL PORTE SA SURFACE LOUÉE À 27 000 M²

Valeurs associées

ARGAN
66,4000 EUR Euronext Paris +0,45%
REXEL
37,5500 EUR Euronext Paris +0,13%
