Rexel renforce sa présence à Roissy-en-Brie sur un site d'Argan
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 17:55

Argan annonce la relocation de 9 000 m² supplémentaires sur son site logistique de Roissy-en-Brie (77) pour les porter à 27 000 m² au profit de Rexel.

Déjà locataire historique du site, Rexel renforce ainsi sa présence à Roissy-en-Brie en étendant ses surfaces exploitées de 9 000 m² pour les porter à 27 000 m². Cet agrandissement permettra à Rexel d'accueillir au sein de l'entrepôt l'une de ses filiales spécialisées.

"Cette transaction s'inscrit dans une relation de partenariat durable, déjà illustrée sur le site de Cestas, où Argan et Rexel ont activement collaboré à la modernisation et à la décarbonation des installations de chauffage" indique le groupe.

