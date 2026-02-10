Rexel renforce sa présence à Roissy-en-Brie sur un site d'Argan
Déjà locataire historique du site, Rexel renforce ainsi sa présence à Roissy-en-Brie en étendant ses surfaces exploitées de 9 000 m² pour les porter à 27 000 m². Cet agrandissement permettra à Rexel d'accueillir au sein de l'entrepôt l'une de ses filiales spécialisées.
"Cette transaction s'inscrit dans une relation de partenariat durable, déjà illustrée sur le site de Cestas, où Argan et Rexel ont activement collaboré à la modernisation et à la décarbonation des installations de chauffage" indique le groupe.
