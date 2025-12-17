 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Rexel : nouveau record absolu, n'en finit plus de grimper
information fournie par Zonebourse 17/12/2025 à 12:58

Rexel inscrit un nouveau record absolu à 34,4E et n'en finit plus de grimper : le titre peut viser un doublement par rapport à son plancher du 9 avril vers 19,8E, soit un bon 37,5E

Valeurs associées

REXEL
34,2800 EUR Euronext Paris +4,32%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank