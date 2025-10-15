Rexel légèrement plus optimiste sur sa croissance 2025

(AOF) - Rexel a généré 4,758 milliards de ventes au troisième trimestre, en repli de 0,1%. Elles sont en hausse de 3% en données comparables et à jours constants grâce à l'Amérique du Nord où elles ont progressé de 7,4%. La société a enregistré une accélération des volumes (contribution de +1,6%) et un effet prix similaire à celui du deuxième trimestre 2025 (+0,9% d'effet prix sur les produits hors-câbles et +0,5% des produits câbles).

Rexel signale "un effet change négatif de 3,3%, principalement dû à la dépréciation des dollars américain et canadien, et dans une moindre mesure du dollar australien et du renminbi, par rapport à l'euro". L'effet calendaire est négatif à hauteur de 0,3% et l'effet périmètre net est positif de 0,5%.

"Les segments à forte croissance (datacenters et infrastructures à haut débit) contribuent pour plus de 50% de la progression des États-Unis", précise le distributeur de produits et services pour le monde de l'énergie.

La croissance des ventes annuelles de 2025 est désormais anticipée "légèrement positive" par rapport à 2024 contre de "stable à légèrement positive" auparavant. Les objectifs de rentabilité et de cash-flow sont confirmés "dans un environnement qui reste concurrentiel". La marge d'Ebita courant ajusté est anticipée à environ 6% et la conversion du free cash-flow à environ 65%, excluant l'amende de 124 millions d'euros de l'Autorité française de la concurrence, payée en avril 2025.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur Rexel

Points-clés

- Premier mondial de la distribution professionnelle de solutions pour le secteur de l’énergie, créé en 1967 ;

- Répartition des ventes de 19,3 Mds€ entre l’Europe pour 49%, l’Amérique du nord pour 45%, devant l’Asie-Pacifique (6%) ;

- 3 grands marchés finaux : le tertiaire pour 46%, l’industriel pour 28%, le résidentiel pour 26% ;

- Modèle d’affaires sur 3 piliers : ancrage local et couverture mondiale (60% des revenus dans des pays où le groupe détient 15% des parts de marché), puissance et agilité de la logistique, généralisation de l’intelligence artificielle dans les process logistiques et commerciaux ;

- Capital éclaté (23,17% pour le fonds Cevian d’Eurazeo et 1,35% pour les salariés), Agnès Touraine présidant le conseil de 11 administrateurs, Guillaume Texier étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires : « Accelerate 2028 » :

- 3 objectifs : gains de part de marché, forte exposition au marché nord-américain et souplesse opérationnelle renforcée,

- réorganisation du back-office, de la chaîne d’approvisionnement et des forces de vente, notamment en Amérique du nord pour compenser la morosité de l’activité en Europe (restructurations en cours au Royaume-Uni et en Allemagne), soit des économies de coûts de même ordre qu’en 2024, soit 30 M€,

- rotation du portefeuille, bénéfique à la rentabilité, dans le cadre d’une stratégie de recentrage sur les pays-clés, avec intégration rapide et relutive des acquisitions au nombre de 5 au 1er semestre,

- réussite de « l’offre de solutions d’électrification », à la croissance 5 fois supérieure à celle des autres divisions,

- montée des ventes digitales, à 33,6% du chiffre d’affaires, positive pour la rentabilité,

- innovation : offre multicanale avec plateforme dédiée à la fluidité, déploiement Esker de la solution Email to EDI, intelligence artificielle pour les alertes de vente, les modules de pricing et l’optimisation des assortiments, dopant la croissance des ventes digitales, en réaction à la concurrence d’Amazon Business dans la distribution aux professionnels,

- Stratégie environnementale « net zéro » en 2030 :

- d’ici 2030 (vs 2016), réduction de 60% des émissions de CO2 des opérations et de 45% de celles résultant de l’utilisation des produits vendus,

- 51% du chiffre d’affaires déjà issu de produits à impact positif et 80 % des achats évalués sur des critères RSE,

- emprunt vert et indexation des lignes obligataires sur les objectifs de CO2 ;

Malgré les hausses des prix de la part des fournisseurs et l’inflation du cuivre nécessaire aux câbles, maintien de la capacité à imposer une montée des prix de vente ;

- Bilan solide avec une dette nette de 2,5 Mds€ donnant un effet de levier de 2,4.

Défis

- Marasme persistant du résidentiel européen mais dynamisme des datacenters aux Etats-Unis ;

- Disparité des marges entre l’Asie, 2 fois moins rentable que l’Amérique du nord et l’Europe ;

- Impact des droits de douane américains : vers une hausse des prix de vente locaux de 5 à 10 % à partir du 2nd semestre ;

- Après une avancée de 1,4% du chiffre d’affaires et un repli de 25,9% du bénéfice net, affecté par une amende pour entrave à la concurrence de 123 M€ à fin juin, objectifs financiers 2025 confirmés : stabilité ou légère hausse des revenus et marge opérationnelle de 6 % ;

- Dividende 2024 de 1,20 € et rachats d’actions.