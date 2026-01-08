Rexel chahuté après les chiffres de MSC
information fournie par Zonebourse 08/01/2026 à 12:57
Si les résultats du T1 fiscal ont été au rendez-vous chez MSC Industrial, les investisseurs ont surtout retenu un mois de décembre nettement plus faible que prévu et un début d'exercice marqué par une visibilité très limitée. Derrière une croissance toujours tirée par les hausses de prix, l'absence de reprise franche des volumes et un discours prudent sur le trimestre en cours ont suffi à refroidir les investisseurs.
Oddo reste relativement prudent pour 2026
En parallèle, Oddo BHF confirmait une approche prudente du dossier dans une note parue ce matin. "Le cuivre aidera le chiffre d'affaires 2026 mais le couple prix/inflation risque de peser à nouveau", estime le bureau d'études, qui est positionné sous le consensus au niveau des marges. Oddo a réitéré son avis neutre sur l'entreprise, valorisée 28 EUR par action.
Rexel cédait 3% à la mi-journée, à 33,19 EUR.
Valeurs associées
|32,8700 EUR
|Euronext Paris
|-4,03%
