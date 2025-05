Reworld Media : recul de l'activité au premier trimestre

AOF - EN SAVOIR PLUS

Plusieurs initiatives éditoriales ont marqué le trimestre. Parmi celles-ci figurent les lancements de nouvelles éditions internationales du magazine ICON aux États-Unis et en Serbie et l'arrivée en kiosque de la nouvelle formule semestrielle de Grazia

(AOF) - Le groupe de médias Reworld Media a fait état d'un chiffre d'affaires au premier trimestre 2025 en recul de 5,2% à 122,5 millions d'euros "dans un environnement publicitaire peu dynamique" et sur fond "d'incertitudes géopolitiques persistantes". Le pôle BtoB a enregistré un chiffre d'affaires de 70,7 millions d'euros, en recul de 4,8% alors que le pôle BtoC a publié un chiffre d'affaires de 51,8 millions d'euros, en baisse de 5,6%. La société a réalisé sur la période 37% de son activité à l'international.

