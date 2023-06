Reworld Media présent au Forum ODDO BHF NEXTCAP

Reworld Media (ALREW) annonce sa participation à la 12ème édition du ODDO BHF Nextcap Forum ce jeudi 8 juin 2023. A cette occasion, Gautier Normand, Directeur général, et Laetitia Quet, Directrice financière, iront à la rencontre des investisseurs français et étrangers à travers une succession de rendez-vous « one to one » et « one to few » programmés au format digital.

La présentation qui sera commentée lors de l’évènement sera mise en ligne sur le site internet du groupe le 8 juin à 8h en rubrique investisseurs.





Prochaine publication financière - Mercredi 26 juillet 2023, après clôture de la bourse : chiffre d’affaires du 1er semestre 2023.