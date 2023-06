REWORLD MEDIA POURSUIT SON ASCENSION SUR LE MARCHÉ MONDIAL DE L’INFLUENCE

Sur un marché mondial estimé à plus de 15 milliards en 2022, soit 20 fois plus qu'en 2015*, Reworld Media conforte son leadership dans le secteur de l’influence marketing.

Dans cet écosystème de l’influence en pleine transformation, Reworld Media est l’un des seuls acteurs de l’influence dans le monde, à délivrer une offre complète d’expertises du marketing d’influence servant la notoriété, l’engagement et la conversion grâce à son agence d’influence Social Playground et sa stack technologique Metapic.