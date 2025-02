Reworld Media: nouveaux rachats d'actions, le titre monte information fournie par Cercle Finance • 07/02/2025 à 14:09









(CercleFinance.com) - Reworld a annoncé vendredi avoir décidé de mettre en oeuvre un nouveau programme de rachat d'actions, auquel le groupe a prévu d'allouer une enveloppe maximum d'un million d'euros.



Ce plan de rachats d'actions, autorisé hier par le conseil d'administration du groupe de médias, débutera ce vendredi pour se clôturer le 30 juin prochain.



Le propriétaire des titres Marie France, Auto Plus et Science & Vie précise dans un communiqué que les actions acquises seront destinées à la couverture des plans d'actionnariat des salariés.



Cette annonce intervient alors que le cours de Bourse du fournisseur de contenus a perdu plus de 60% au cours des 12 derniers mois, sur fond de résultats décevants.



Le titre Reworld Media grimpait de plus de 11% vendredi, signant l'une des plus fortes hausses du marché parisien.



Au 31 décembre 2024, Reworld Media détenait plus de 3,73 millions de ses propres actions, représentant près de 6,6% de son capital.





Valeurs associées REWORLD MEDIA 1,38 EUR Euronext Paris +13,14%