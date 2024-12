Reworld Media : lancement de ICON aux Etats-Unis

Reworld Media annonce le lancement d'ICON aux États-Unis, ce qui porte à 6 le nombre d'éditions internationales du magazine et réaffirme l'ambition du groupe media-tech, leader en France, de poursuivre son expansion et ses investissements sur le marché américain.



Après s'être établi en Italie, en Espagne, en Australie, au Moyen-Orient et en France, le premier numéro du magazine paraîtra aux États-Unis à la fin du mois d'avril 2025, sous la direction éditoriale d'Andrea Tenerani qui apportera sa vision et son expérience. Supervisant déjà les autres publications du magazine dans le monde, Andrea Tenerani veillera à ce qu'ICON USA soit aligné sur l'identité globale de la marque, en l'adaptant aux besoins spécifiques du marché américain.

(…)



Stéphane Haitaian, Directeur exécutif chez Reworld Media et Directeur de Reworld Media US, souligne l’ambition du groupe : « Après la naissance de la filiale locale Reworld Media US et le lancement réussi de Grazia USA en 2023, cette nouvelle édition représente une nouvelle étape significative dans la croissance et l'expansion internationale du groupe sur un marché stratégique. Nous sommes ravis d'apporter cette marque prestigieuse aux États-Unis et d’adresser ainsi un nombre encore plus important de lecteurs ».