Reworld Media : 1er trimestre 2024, croissance de +0,5% du chiffre d’affaires, portée par le pôle BtoB

Au 1er trimestre 2024, le chiffre d’affaires du groupe Reworld Media (ALREW), 1er éditeur de médias thématiques en France et leader de l’adtech en Europe, s’élève à 129,2 M€, en hausse de +0,5% par rapport au 1er trimestre 2023.



La forte progression du chiffre d’affaires du pôle BtoB, qui atteint 74,3 M€ et affiche une croissance de +8,4% (+5,8 M€), est attribuable au développement des activités digitales (84% du CA BtoB), notamment au succès des offres à la performance et sur les réseaux sociaux, tant en France qu’à l’international. Cette performance compense une diminution du chiffre d’affaires du pôle BtoC de -8,5% (-5,1 M€), non représentative des tendances de ventes, résultant notamment d’un effet de base défavorable lié à un calendrier des parutions différent sur la période par rapport au 1er trimestre 2023.



La croissance du chiffre d’affaires sur le trimestre démontre à nouveau la pertinence du modèle économique multi-canal et multi-leviers du Groupe, combinant une gestion rigoureuse de ses actifs BtoC avec une offre BtoB pertinente, couvrant un large spectre des leviers d’un marché de la communication en croissance. Le Groupe continue également d’enregistrer de bons résultats d’audience, illustrant la puissance de son offre média, multi-marques (81 marques), multimédias (magazines, édition, sites, réseaux sociaux, TV, etc.) et multithématiques (12 thématiques), qui touche 7 Français sur 10 chaque mois.