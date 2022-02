Revue Small Cap pour Janvier 2022

EDITO : L'incertitude pénalise les small caps

L'année 2022 avait parfaitement commencé avec des indices qui sont allés chercher des plus hauts historiques que ce soit pour le CAC 40 ou pour le CAC Small. Malheureusement cet enthousiasme a vite disparu du fait des bruits de bottes en Ukraine mais aussi et surtout du retour des débats autour de ce que l'on pouvait appeler il y a encore quelques mois la belle endormie qu'est l'inflation. Le moins que l'on puisse dire est que son réveil a été brutal. Elle atteint des niveaux jamais vus depuis près de 40 ans aux États-Unis et depuis près de 20 ans en Europe. Le débat du caractère transitoire ou pas tend à disparaitre. Dès lors, tous les yeux se focalisent sur les politiques à venir des banques centrales et en première ligne, comme toujours, c'est la FED qui est scrutée. Toute la question est désormais de savoir à quelle vitesse les taux vont être relevés et jusqu'à quel niveau. Forcément ce type d'interrogation n'est jamais une bonne chose pour les marchés et induit de l'incertitude et donc de la volatilité. Dans un tel contexte il n'est pas surprenant que les gérants se désengagent progressivement des actifs « les plus à risque » en matière de liquidité. Dans un marché qui doit se replonger dans ses anciens modèles pour comprendre où ils vont, il est clé d'être investi sur des actifs liquides afin de pouvoir réagir vite. Cet élément justifie en grande partie le fait que plus on descend dans la cote plus le recul est important car les petites capitalisations sont logiquement moins liquides que les grandes. Autre élément pouvant justifier la nette sous-performance des « petits » de la cote, le fait que le secteur « tech » est plus représenté. Aussi dans un contexte de hausse des taux elles sont plus sensibles du fait de la manière dont le marché les valorise. En effet cela induit une hausse de la prime de risque donc cela joue défavorablement sur les valorisations notamment des sociétés dites de croissance.