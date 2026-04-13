Revolution Medicines flambe après des données positives d'une étude pivot de phase 3 contre le cancer du pancréas métastatique
information fournie par Zonebourse 13/04/2026 à 15:41
La société de biotechnologie, spécialisée en oncologie, a publié des résultats préliminaires positifs pour son produit Daraxonrasib lors d'un essai clinique pivot de phase 3 chez des patients atteints d'un cancer du pancréas métastatique.
L'essai a atteint tous ses critères d'évaluation principaux et secondaires clés, notamment la survie sans progression et la survie globale. Dans le détail, le Daraxonrasib administré par voie orale une fois par jour a démontré des améliorations statistiquement significatives et cliniquement majeures de la survie sans progression et de la survie globale par rapport à la chimiothérapie cytotoxique intraveineuse standard. Dans la population globale de l'étude (en intention de traiter), le produit a révélé une survie globale médiane de 13,2 mois, contre 6,7 mois par la chimiothérapie. En outre, le médicament a été globalement bien toléré, présentant un profil de sécurité gérable sans nouveaux signaux d'alerte.
Pour le Dr Brian M. Wolpin, investigateur principal de cet essai : "les résultats très attendus de cette étude indiquent que le Daraxonrasib représente une étape claire et hautement significative pour les patients dont la maladie a progressé après un premier traitement. Je pense que cette nouvelle approche est une avancée majeure qui, selon moi, transformera les pratiques médicales".
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