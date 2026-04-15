Revolution Medicines chute avant la mise sur le marché après avoir doublé sa levée de fonds pour la porter à 2 milliards de dollars

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15 avril - ** Les actions de Revolution Medicines RVMD.O sont en baisse de 1,2 % avant l'ouverture du marché à 145,25 $ après une levée de fonds supérieure à l'objectif ** RVMD a déclaré tôt mercredi avoir vendu ~10,6 millions d'actions à 142 $ pour un produit brut de 1,5 milliard de dollars et avoir émis 500 millions de dollars d'obligations convertibles à 7 ans à 0,5 % (CBs)

** La société avait prévu d'offrir 750 millions de dollars d'actions et 250 millions de dollars d'obligations convertibles ** Les actions de RVMD ont augmenté de près de 8 % pour atteindre un niveau record en clôture de 147,01 $ mardi, s'ajoutant à la hausse de 41 % enregistrée lundi après que la société a déclaré que sa pilule expérimentale, le daraxonrasib, a aidé les patients à vivre presque deux fois plus longtemps que ceux traités par chimiothérapie dans un essai de stade avancé très attendu

** Elle a l'intention d'utiliser le produit net des offres à des fins générales, y compris la R&D, les dépenses liées à la commercialisation potentielle de ses produits candidats, entre autres utilisations

** JP Morgan, TD Cowen et Guggenheim Securities sont les teneurs de livre associés pour les offres

** La société RVMD, basée à Redwood City (Californie), compte ~198,2 millions d'actions en circulation, pour une capitalisation boursière actuelle de 29 milliards de dollars

** Jusqu'à la clôture de mardi, l'action a augmenté de 85% depuis le début de l'année et a quadruplé au cours des 12 derniers mois

** 9 analystes considèrent l'action comme "strong buy", les 12 autres comme "buy"; PT médian $162, selon les données de LSEG