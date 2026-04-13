Revolution Medicines bondit après que le médicament contre le cancer du pancréas a prolongé la durée de survie

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(Mises à jour)

13 avril - ** Les actions de la société de biotechnologie Revolution Medicines RVMD.O ont fait un bond de 35 % pour atteindre 133 $

** La société affirme que sa pilule expérimentale, le daraxonrasib, a atteint, dans une étude de phase avancée, les principaux objectifs d'amélioration de la durée de vie globale des patients atteints de cancer du pancréas et de la durée de contrôle de la maladie

** Les patients traités avec le médicament ont montré une survie globale médiane de 13,2 mois contre 6,7 mois avec la chimiothérapie dans l'essai, qui a recruté des participants dont le cancer s'est aggravé après un traitement antérieur

** Le daraxonrasib cible les mutations RAS, qui sont à l'origine de la croissance tumorale dans plus de 90 % des cas de cancer du pancréas

** Le médicament a été généralement bien toléré, sans nouveaux problèmes de sécurité - société

** "Le daraxonrasib devient ainsi la prochaine norme de soins dans le traitement du cancer du pancréas", a déclaré Brian Cheng, analyste chez J.P. Morgan

** RVMD prévoit de demander l'approbation réglementaire; le médicament a été désigné par la FDA comme une percée et comme un médicament orphelin

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions ont augmenté d'environ 21 % cette année