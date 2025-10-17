Revolution, Achieve, Disc Medicine augmentent après que la FDA a dévoilé la liste des examens accélérés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

17 octobre - ** Les actions du développeur de médicaments Revolution Medicines RVMD.O sont en hausse de 7,7%à 53 ,51 $ avant la mise sur le marché

** Jeudi en fin de journée, la FDA américaine a annoncé neuf produits dans le cadre d'un nouveau processus d'examen accéléré

** Les médicaments sélectionnés pourraient être approuvés dans un délai d'un à deux mois après le dépôt d'une demande complète; le délai d'examen habituel est de 10 à 12 mois

** Les produits comprennent le daraxonrasib de RVMD pour le cancer du pancréas, la cytisinicline ACHV.O d'Achieve Life Sciences pour la dépendance à la nicotine liée à l'utilisation de l'e-cigarette ou du vaping et la bitopertine IRON.O de Disc Medicine pour la porphyrie

** Les actions d'ACHV et d'IRON ont augmenté de 17 % à 19 % avant la mise sur le marché

** La société de courtage Oppenheimer estime que la première approbation du daraxonrasib pourrait intervenir dès la mi-2026

** La pilule expérimentale de perte de poids d'Eli Lilly

LLY.N , l'orforglipron, devrait être incluse dans la liste

** Par ailleurs, Trump a indiqué que le prix du médicament amaigrissant de Novo Nordisk , concurrent danois de LLY, serait abaissé

** Les actions de LLY ont baissé de 3,7 % avant le marché

**À la dernière clôture, RVMD a augmenté de 13,58 %, IRON de 17,3 %, LLY de 6,1 % et ACHV a baissé de 12,5 % depuis le début de l'année