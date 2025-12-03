REUTERS SUIVANT-Un cadre de Morgan Stanley s'attend à une forte augmentation des fusions et acquisitions

par Tatiana Bautzer et Lananh Nguyen

Morgan Stanley MS.N prévoit pour l'année prochaine un important pipeline de fusions, d'acquisitions et d'introductions en bourse, a déclaré mercredi son coresponsable de la banque d'investissement, Mo Assomull.

Les pipelines de fusions et acquisitions sont globalement sains dans tous les secteurs, la technologie, la santé, l'industrie et les services financiers étant particulièrement actifs, a-t-il déclaré lors d'une table ronde à la conférence Reuters NEXT à New York. La toile de fond économique des transactions est également favorable, a-t-il ajouté.

La position pro-croissance de l'administration Trump devrait également stimuler la consolidation dans le secteur financier, a déclaré Mo Assomull.

"Nous nous attendons à ce qu'il y ait davantage de fusions et d'acquisitions liées aux banques au cours des prochaines années, et ce pour de nombreuses raisons", a-t-il déclaré. Ces raisons comprennent un environnement réglementaire plus favorable et le besoin des prêteurs d'augmenter leur taille.

En ce qui concerne l'intelligence artificielle, les investisseurs et les prêteurs sont devenus plus "perspicaces" en ce qui concerne le financement des entreprises dans ce domaine, a-t-il déclaré. Le bénéfice de Morgan Stanley a dépassé les estimations au troisième trimestre, alors qu'une hausse des transactions a porté les revenus à des niveaux records. Le directeur financier de la banque a déclaré en octobre que le pipeline de la banque d'investissement avait atteint des niveaux records

