REUTERS SUIVANT-Le directeur général de Charles Schwab déclare qu'il recherchera davantage de fusions-acquisitions
information fournie par Reuters 03/12/2025 à 18:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Saeed Azhar et Lananh Nguyen

Le directeur général de Charles Schwab SCHW.N , Rick Wurster, a déclaré mercredi que la société chercherait à réaliser d'autres acquisitions et qu'elle était confiante dans sa capacité à bien intégrer les entreprises.

"Les fusions-acquisitions seront un aspect que nous surveillerons de près", a-t-il déclaré lors d'une interview à la conférence Reuters NEXT à New York.

"Si nous pouvons ajouter une capacité qui intéresse nos clients, cela ajoutera une valeur énorme à l'entreprise compte tenu de la taille de notre base d'actifs et de notre base de clients."

Interrogé sur les acquisitions de sociétés de crypto-monnaies, Wurster a déclaré que "si la bonne opportunité se présentait au bon prix, nous l'envisagerions certainement." Schwab a annoncé le mois dernier qu'il achèterait la plate-forme d'actions privées Forge Global pour 660 millions de dollars afin de capitaliser sur la demande en croissance rapide des investisseurs pour l'accès aux entreprises pré-IPO.

La société de courtage a pour objectif d'offrir des transactions cryptographiques au comptant au cours du premier semestre 2026, a déclaré Wurster, ajoutant qu'elle testera les produits avec les employés, puis un petit groupe de clients, avant de les ouvrir à tous les investisseurs.

Valeurs associées

CHARLES SCHWAB
93,455 USD NYSE +1,50%
