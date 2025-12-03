REUTERS SUIVANT-La Citizens Bank constate une bonne tenue des finances et des dépenses des consommateurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Saeed Azhar

Les finances des consommateurs américains restent globalement saines, même s'il y a quelques signes de stress pour les emprunteurs ayant des scores de crédit plus faibles, a déclaré mercredi Brendan Coughlin, président de Citizens Financial Group.

"Je ne vois pas de signes macroéconomiques de stress", a déclaré Coughlin lors d'une table ronde organisée dans le cadre de la conférence Reuters NEXT à New York. "Si l'on y regarde de plus près, on s'aperçoit qu'il y a des problèmes dans le secteur des prêts à risque, mais ce n'est pas un segment suffisamment important pour avoir un impact macroéconomique."

La confiance des consommateurs américains a fléchi en novembre , les ménages s'inquiétant de l'emploi et de leur situation financière, probablement en partie à cause de la fermeture du gouvernement qui vient de s'achever.