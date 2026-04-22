REUTERS SUIVANT-La cheffe de la santé publique européenne déclare que l'UE doit faire jouer sa puissance régionale pour garantir l'accès aux médicaments

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une citation et de détails à partir du paragraphe 2) par Maggie Fick

Les autorités de l'Union européenne ont besoin d'un mandat plus large pour garantir l'accès aux médicaments nouvellement approuvés, y compris des négociations d'approvisionnement collectif pour plusieurs pays, a déclaré mercredi la directrice de l'Agence européenne des médicaments Emer Cooke. Le nombre de lancements de médicaments en Europe a fortement chuté , entravant potentiellement l'accès des patients à certains des médicaments les plus récents, depuis que le président américain Donald Trump a introduit en mai dernier une nouvelle politique américaine de fixation des prix des médicaments.

"Je pense que nous nous trouvons actuellement à un point très critique", a déclaré Mme Cooke lors de l'événement Reuters Pharma Europe 2026 qui s'est tenu à Barcelone, en Espagne.

"Tout le monde s'interroge sur l'impact de la politique américaine en matière de prix. Et cela ne concerne pas seulement les prix, mais aussi l'endroit où vous effectuez vos essais cliniques, l'endroit où vous commercialisez, l'endroit où vous lancez."

L'Europe est le deuxième plus grand marché pour les produits pharmaceutiques et dispose d'un système de santé universel, ce qui la place dans une "position très forte en termes d'accès" dans l'ensemble, a fait remarquer Mme Cooke, tout en appelant à une approche européenne plus concertée. Mme Cooke a également déclaré dans l'interview que l'examen réglementaire par l'UE du premier médicament d'une nouvelle génération de pilules amaigrissantes serait conclu "très bientôt ", ce qui signifie que ce serait dans les semaines ou les mois à venir, avant l'été de l'hémisphère nord, lorsque la prise de décision institutionnelle est généralement ralentie. Deux nouveaux médicaments oraux d'Eli Lilly LLY.N et de son rival Novo Nordisk NOVOb.CO ont été autorisés pour un lancement aux États-Unis cette année .