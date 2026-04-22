REUTERS SUIVANT-L'examen d'une nouvelle pilule amaigrissante sera achevé d'ici l'été, selon le responsable européen de la santé

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La directrice de l'Agence européenne des médicaments, Emer Cooke, a déclaré mercredi que l'examen réglementaire par l'UE de la première d'une nouvelle génération de pilules amaigrissantes serait achevé cet été.

Cooke, qui s'exprimait lors de l'événement Reuters Pharma Europe 2026 à Barcelone, a déclaré que l'examen serait terminé "très bientôt". Le danois Novo Nordisk NOVOb.CO et son rival américain Eli Lilly LLY.N ont récemment lancé des pilules aux États-Unis.