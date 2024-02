REUTERS NEWS SCHEDULE AT 11:00 a.m. GMT/06:00 a.m. ET

6 février - Voici les principaux sujets et les plans de couverture à venir pour le service de texte de Reuters à 11h00 GMT/06h00 ET. Pour un calendrier complet des nouvelles et des événements, consultez notre calendrier éditorial sur Reuters Connect .

TOP STORIES

MONDIAL

ISRAEL-PALESTINE/

Israël poursuit ses attaques à Khan Younis, dans la bande de Gaza, alors que les Etats-Unis tentent d'obtenir un cessez-le-feu

Les autorités palestiniennes ont déclaré qu'une frappe aérienne israélienne sur un appartement dans le sud de Gaza avait tué six personnes mardi, alors que le plus haut diplomate américain est arrivé en Egypte pour poursuivre la recherche d'un accord de trêve dans la guerre qui dure depuis quatre mois et qui fait des ravages.

CRISE UKRAINIENNE/GOUVERNEUR DE DONETSK

La région ukrainienne de Donetsk subit jusqu'à 2 500 frappes russes par jour - gouverneur

La Russie tire chaque jour entre 1 500 et 2 500 obus et roquettes sur la région ukrainienne de Donetsk, ravagée par la guerre, et vise les infrastructures essentielles afin de rendre plus difficile le séjour des habitants en hiver, a déclaré le gouverneur de la région à l'agence Reuters.

MIGRATION-USA/CONGRES

Les républicains du Sénat américain envisagent un accord sur les frontières, mais leurs homologues de la Chambre des représentants le rejettent

Le principal négociateur républicain d'un projet de loi bipartisan du Sénat américain visant à renforcer la sécurité aux frontières a déclaré que son groupe parlementaire devrait décider d'ici mardi d'ouvrir ou non le débat sur la proposition, tandis que les dirigeants de son parti à la Chambre des représentants ont insisté sur l'abandon de l'accord.

USA-ÉLECTION/TRUMP

Trump cherche à débattre avec Biden dans la course à la présidence de 2024

L'ancien président Donald Trump, qui a refusé de débattre avec l'un de ses rivaux pour l'investiture républicaine, a déclaré lundi qu'il souhaitait débattre immédiatement avec le président américain Joe Biden.

AFFAIRES

UBS GROUP-RESULTS/

UBS relance les rachats d'actions et vise plus d'économies suite à la reprise de Credit Suisse

L'Union européenne (UE) a annoncé mardi son intention de relancer les rachats d'actions et de réaliser davantage d'économies grâce à l'intégration de son rival Credit Suisse, bien que ses actions aient chuté en raison de l'augmentation des dépenses qui a entraîné des résultats décevants pour le quatrième trimestre.

BP-RESULTS/

BP dépasse ses prévisions avec un bénéfice trimestriel de 3 milliards de dollars et augmente ses rachats d'actions

BP a enregistré un bénéfice de 3 milliards de dollars au quatrième trimestre, tout en augmentant ses rachats d'actions et en promettant de faire des investissements pragmatiques, alors que son directeur général récemment nommé a cherché à apaiser les inquiétudes des investisseurs concernant sa stratégie de transition énergétique.

DIVERTISSEMENT

BRETAGNE-ROYAUX/

Le cancer du roi Charles détecté à temps: Harry vient le voir en avion

Le premier ministre britannique Rishi Sunak a déclaré mardi que le cancer du roi Charles avait été détecté tôt et que le pays tout entier espérait qu'il se rétablisse complètement, alors que les messages de soutien au monarque de 75 ans affluaient de la part des dirigeants du monde entier.

PEOPLE-TOBY KEITH/

Le chanteur de country américain Toby Keith meurt à l'âge de 62 ans

La star américaine de la musique country Toby Keith est décédée dans la nuit de lundi à mardi à l'âge de 62 ans, selon un message publié sur son compte social X.

SPORTS

FOOT-NFL-SUPERBOWL/BETTING

NFL - Un record de 68 millions d'Américains vont parier sur le Super Bowl

L'association américaine des joueurs (American Gaming Association) a annoncé mardi que 67,8 millions d'Américains adultes devraient parier 23,1 milliards de dollars sur le match du Super Bowl entre les Chiefs de Kansas City et les 49ers de San Francisco, ce qui constitue un record.

SOCCER-FRIENDLY-VIS-MIA/MESSI

SOCCER-Messi espère jouer le match amical de Tokyo après la déception de Hong Kong

SOCCER-Messi espère jouer le match amical de Tokyo après la déception de Hong Kong

À VENIR

AFFAIRES / ÉCONOMIE

GM-CRUISE/CALIFORNIE

GM et Cruise font pression sur les autorités californiennes pour qu'elles fassent preuve de clémence dans l'affaire des robots-taxis

Les responsables de General Motors et de son unité de robo-taxi Cruise devraient exhorter les régulateurs des services publics de Californie, lors d'une audience mardi à 13h30, à accepter leur proposition de payer une amende de 75 000 dollars pour avoir mal géré la divulgation de la gravité d'un accident de piéton impliquant l'une de leurs voitures sans conducteur. Les régulateurs ont suspendu la licence d'exploitation de Cruise dans l'État après l'incident du 2 octobre.

6 fév 06:00 ET / 11:00 GMT

WILLIS TOWERS-RESULTS/

Communiqué de presse sur les résultats de Willis Towers Watson PLC pour le quatrième trimestre 2023

6 fév 06:00 ET / 11:00 GMT

6 fév 06:00 ET / 11:00 GMT

AMGEN-OBESITY/

Amgen emprunte un chemin différent pour obtenir une manne en matière de perte de poids

Le succès d'une nouvelle génération de médicaments amaigrissants, dont le Zepbound récemment lancé par Eli Lilly, incite un nombre croissant de sociétés pharmaceutiques à poursuivre des traitements similaires; Amgen semble être le seul concurrent à adopter une approche quelque peu opposée.

6 fév 06:00 ET / 11:00 GMT

SPOTIFY-RESULTS/

Résultats de Spotify pour le quatrième trimestre

La société suédoise de streaming musical devrait publier des résultats du quatrième trimestre supérieurs aux estimations, grâce à l'augmentation du nombre d'abonnés et à la réduction des coûts.

6 fév 06:00 ET / 11:00 GMT

GE HEALTHCARE-RESULTS/

GE HealthCare publiera ses résultats pour le quatrième trimestre

GE HealthCare devrait présenter ses résultats du quatrième trimestre mardi. Les investisseurs devraient se concentrer sur la demande pour ses dispositifs médicaux tels que l'équipement d'imagerie.

6 fév 06:20 ET / 11:20 GMT

LILLY-RESULTS/

Publication des résultats d'Eli Lilly and Co pour le quatrième trimestre 2023

Eli Lilly publiera ses résultats du quatrième trimestre mardi avant l'ouverture des marchés. Les investisseurs suivront de près la performance de son médicament de perte de poids Zepbound, qui a récemment reçu les approbations réglementaires en Europe, au Royaume-Uni et aux États-Unis. L'accent sera mis sur les prévisions de ventes et de bénéfices du fabricant de médicaments pour 2024, ainsi que sur les plans de l'entreprise pour augmenter l'approvisionnement de son médicament contre le diabète le plus vendu, Mounjaro, et de Zepbound.

6 fév 06:25 ET / 11:25 GMT

GARTNER-RESULTS/

Gartner publiera ses résultats pour le quatrième trimestre

L'entreprise de recherche et de conseil Gartner devrait enregistrer une croissance de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre grâce à une demande stable pour ses services de recherche et de conseil.

6 fév 08:30 ET / 13:30 GMT

USA-CRUDE/IMPORTATIONS-EXPORTATIONS (PIX)

Les exportations américaines de pétrole brut vers l'Asie chutent en janvier en raison des taux de fret élevés

Les exportations américaines de pétrole brut vers l'Asie ont chuté à 1 million de barils par jour en janvier, le niveau le plus bas depuis plus de deux ans, en raison des taux de fret élevés et des prix plus compétitifs du pétrole du Moyen-Orient qui ont réduit les expéditions.

6 fév 09:00 ET / 14:00 GMT

USA-SEC/BROKER

La SEC américaine va finaliser la règle sur les courtiers du marché du Trésor

La Commission américaine des opérations de bourse vote sur l'adoption d'une proposition de règlement qui obligerait davantage de courtiers à s'enregistrer auprès de l'agence en élargissant la définition de "courtier" et de "courtier en titres d'État"

6 fév 09:30 ET / 14:30 GMT

USA-YELLEN/ (PIX)

Mme Yellen témoigne devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants

La secrétaire d'État au Trésor, Janet Yellen, s'exprime devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants sur le rapport annuel du Conseil de surveillance de la stabilité financière (Financial Stability Oversight Council).

6 Feb 10:00 ET / 15:00 GMT

USA-TREASURY/ANNOUNCEMENT

Le Département du Trésor annonce les ventes hebdomadaires de bons à 4, 8 et 17 semaines

Le Département du Trésor annonce les ventes hebdomadaires de bons à 4, 8 et 17 semaines

6 Feb 11:00 ET / 16:00 GMT

COGNIZANT-RESULTS/

Cognizant annonce ses résultats pour le quatrième trimestre

Cognizant devrait annoncer une baisse de son chiffre d'affaires, mais un bénéfice plus élevé, au quatrième trimestre. Les investisseurs surveilleront ses prévisions pour évaluer la demande d'externalisation des technologies de l'information.

6 fév 11:00 ET / 16:00 GMT

USA-FED/MESTER

Le président de la Réserve fédérale de Cleveland, Mester, parle de l'économie à la conférence des banquiers

La présidente de la Banque fédérale de réserve de Cleveland, Loretta Mester, s'exprime sur les perspectives économiques avant le sommet économique de la Ligue des banquiers de l'Ohio, à Columbus, dans l'Ohio.

6 Feb 12:00 ET / 17:00 GMT

USA-TREASURY/AUCTION

Le département du Trésor vend des billets à 3 ans

Le département du Trésor vend des billets à 3 ans.

6 Feb 13:00 ET / 18:00 GMT

USA-FED/KASHKARI

Le président de la Banque fédérale de réserve de Minneapolis, M. Kashkari, participe à une séance de questions-réponses

Le président de la Banque fédérale de réserve de Minneapolis, Neel Kashkari, participe à une session de questions-réponses dans le cadre d'un déjeuner de Greater Mankato Growth, à Mankato, Minn.

6 Feb 13:00 ET / 18:00 GMT

CANADA-CENBANK/

Le gouverneur de la Banque du Canada prononce un discours

Le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, prononcera un discours à Montréal.

6 Feb 13:00 ET / 18:00 GMT

ARGENTINE-PRODUCTION INDUSTRIELLE/

Les données de la production industrielle de décembre sont attendues

Le gouvernement argentin doit publier les données de la production industrielle de décembre

6 fév 13:30 ET / 18:30 GMT

USA-FED/COLLINS

La présidente de la Réserve fédérale de Boston, Susan Collins, prononce le discours d'ouverture de la conférence de la Fed sur le travail

Le président de la Banque fédérale de réserve de Boston, Susan Collins, prononce un discours d'ouverture et de synthèse avant la conférence virtuelle "Résultats inégaux sur le marché du travail" organisée par le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale et les Banques fédérales de réserve d'Atlanta, Boston, Cleveland, Philadelphie, San Francisco et St-Louis.

6 Feb 14:00 ET / 19:00 GMT

COLOMBIE-CENBANK/

La banque centrale de Colombie tiendra une conférence de presse sur le rapport de politique monétaire

L'équipe technique de la banque centrale de Colombie donnera une conférence de presse sur son rapport trimestriel de politique monétaire.

6 Feb 15:00 ET / 20:00 GMT

EDWARDS LIFESCI-RESULTS/

Edwards Lifesciences Corp publie ses résultats pour le quatrième trimestre

Edwards Lifesciences Corp. devrait présenter ses résultats du quatrième trimestre après la clôture des marchés ce mardi. L'accent sera mis sur les perspectives 2024 du fabricant de dispositifs médicaux, son exécution trimestrielle dans le cadre d'une augmentation des volumes de procédures chirurgicales, et probablement sur la performance des ventes des valves cardiaques artificielles de l'entreprise.

6 fév 16:00 ET / 21:00 GMT

VF-RESULTS/

VF Corp T3 2024 Earnings

La société VF Corp devrait afficher une baisse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, alors qu'elle s'efforce de relancer la demande pour ses marques emblématiques telles que Vans et The North Face. Les investisseurs attendront des commentaires sur les ventes pendant la période cruciale des fêtes de fin d'année, ainsi que sur les stratégies de réduction des coûts.

6 Feb 16:00 ET / 21:00 GMT

ATMOS ENERGY-RÉSULTATS/

Publication des résultats d'Atmos Energy Corp pour le 1er trimestre 2024 Atmos Energy devrait afficher une hausse de son bénéfice trimestriel, aidé par la hausse des tarifs et la croissance de la consommation.

6 fév 16:00 ET / 21:00 GMT

JHA-RESULTS/

T2 2024 Jack Henry & Associates Inc Communiqué de presse

6 fév 16:00 ET / 21:00 GMT

6 fév 16:00 ET / 21:00 GMT

FRESHWORKS-RESULTS/

Résultats du quatrième trimestre de Freshworks

La société de développement de logiciels Freshworks devrait publier un chiffre d'affaires en hausse au quatrième trimestre, grâce à la demande croissante pour son produit de gestion des services informatiques.

6 fév 16:00 ET / 21:00 GMT

RÉSULTATS DE FORD MOTOR/

Communiqué de presse sur les résultats du quatrième trimestre 2023 de Ford Motor Co

6 fév 16:05 ET / 21:05 GMT

CHIPOTLE-RÉSULTATS/

Résultats de Chipotle Mexican Grill pour le 4e trimestre 2023

Chipotle Mexican Grill devrait afficher un bond de ses ventes trimestrielles, la chaîne de burritos continuant d'attirer sa clientèle aisée malgré les pressions inflationnistes. Les perspectives de l'entreprise, ses commentaires sur le comportement des consommateurs et les promotions seront au cœur des préoccupations des investisseurs.

6 fév 16:10 ET / 21:10 GMT

PRUDENTIAL FINL-RÉSULTATS/

Publication des résultats de Prudential Financial Inc pour le quatrième trimestre 2023

L'assureur Prudential Financial devrait afficher une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre mardi, grâce à l'augmentation des primes nettes et des revenus nets d'investissement

6 fév 16:15 ET / 21:15 GMT

USA-FED/HARKER

Le président de la Banque fédérale de réserve de Philadelphie Harker parle du rôle de la Fed dans l'économie

Le président de la Banque fédérale de réserve de Philadelphie, Patrick Harker, s'exprime sur "Le rôle de la Réserve fédérale dans notre économie" avant un événement de l'Institut Rowan pour la politique publique et la citoyenneté, à Glassboro, N.J.

6 Feb 19:00 ET / 00:00 GMT

BRITAIN-BOE/

Les législateurs britanniques publient un rapport sur la décision de la BoE concernant le resserrement quantitatif

Le Comité du Trésor du Parlement britannique publiera un rapport sur la décision de la Banque d'Angleterre de mettre en œuvre un resserrement quantitatif actif.

7 fév 19:01 ET / 00:01 GMT

USA-OIL/PERMIEN (PIX)

La frénésie des transactions dans le Permien américain contribue à la baisse de la croissance de la production de pétrole en 2024

La croissance de la production de pétrole dans le bassin de schiste Permian du Texas et du Nouveau Mexique, célèbre depuis longtemps, connaîtra cette année sa plus faible augmentation annuelle depuis 2021, selon les prévisions des acteurs du marché, alors qu'une série d'acquisitions réduit l'activité des foreurs privés.

7 fév

CHANGEMENT CLIMATIQUE/DÉFORESTATION-PEROU

Un rapport sur la déforestation dans la forêt amazonienne du Pérou est publié

Une organisation à but non lucratif publiera un rapport sous embargo sur la déforestation due aux matières premières dans la forêt amazonienne du Pérou.

7 fév

CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT AÉROSPATIALE/

Les fournisseurs de l'aérospatiale se réunissent à l'occasion de la conférence PNAA

Les fournisseurs de l'aérospatiale se réuniront lors de la conférence de la Pacific Northwest Aerospace Alliance (PNAA) pour discuter de la montée en puissance de la production d'avions de ligne et des contraintes persistantes de la chaîne d'approvisionnement.

7 fév

CVS HEALTH-RÉSULTATS/

CVS Health publiera ses résultats pour le quatrième trimestre

CVS Health devrait publier ses résultats du quatrième trimestre avant l'ouverture des marchés mercredi. L'accent sera mis sur les prévisions de l'entreprise pour 2024 et les commentaires sur les coûts médicaux et son nouveau modèle de tarification pharmaceutique.

7 février

AFRICA-MINING/ (PIX)

Investir dans l'industrie minière africaine

La conférence Investing in African Mining Indaba se tiendra au Cap du 5 au 8 février. Elle réunira des dirigeants de sociétés minières, des investisseurs et des ministres des mines de toute l'Afrique et d'ailleurs pour discuter des questions relatives à l'industrie.

7 fév

POLITIQUE / AFFAIRES INTERNATIONALES

BRETAGNE-POLITIQUE/CONSERVATEURS (PIX) (TV)

D'anciens ministres conservateurs lancent le mouvement "Popular Conservatism

L'ancien premier ministre Liz Truss lancera mardi un mouvement de "conservatisme populaire" dans le but de pousser Rishi Sunak plus à droite sur les questions économiques avant les prochaines élections qui auront lieu plus tard dans l'année

6 Feb 06:00 ET / 11:00 GMT

USA-BOEING/SÉCURITÉ (PIX) (TV)

Le nouvel administrateur de la FAA témoigne devant le Congrès sur fond de contrôle de Boeing

Le nouveau directeur de l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) témoigne devant le Congrès, alors que l'agence est confrontée à des questions sur sa surveillance du constructeur aéronautique Boeing après l'atterrissage d'urgence, le 5 janvier, d'un 737 MAX 9. Mike Whitaker, qui a pris la tête de l'agence fin octobre, témoigne devant la commission des transports et de l'infrastructure de la Chambre des représentants des Etats-Unis, selon des sources.

6 Feb 10:00 ET / 15:00 GMT

MALAYSIA-POLITICS/NAJIB (TV)

L'avocat de l'ex-PM de Malaisie Najib tient une conférence de presse sur la décision de la commission des grâces de réduire la peine

Shafee Abdullah, l'avocat de l'ancien Premier ministre malaisien Najib Razak, tient une conférence de presse sur la décision de la commission des grâces de réduire la peine d'emprisonnement de l'ex-Premier ministre.

7 fév 23:30 ET / 04:30 GMT

USA-ELECTION/BIDEN (TV)

Joe Biden se rend à New York pour participer à des réceptions de campagne

Le président américain Joe Biden se rend à New York pour participer à trois réceptions de campagne.

7 fév

MIGRATION-USA/CONGRES (TV)

Le Sénat américain pourrait voter un projet de loi bipartisan sur les frontières et l'aide à l'Ukraine

Le Sénat américain pourrait voter dès mercredi (7 fév) un projet de loi bipartisan sur la sécurité des frontières qui fournirait également une aide à l'Ukraine et à Israël après des mois de négociations, mais la mesure est confrontée à un avenir incertain en raison de l'opposition de Donald Trump et des Républicains purs et durs.

7 fév

BRITAIN-POLITICS/PMQS (PIX) (TV)

Le Premier ministre répond aux questions du Parlement

Le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, répond aux questions du Parlement.

7 fév

CRIME / DROIT / JUSTICE

ECUADOR-CRIME/ (TV)

Une audience pour décider des charges dans l'affaire de l'assassinat d'un candidat équatorien

Une audience dans l'affaire de l'assassinat du candidat présidentiel équatorien Fernando Villavicencio.

6 fév 07:30 ET / 12:30 GMT

CONFLITS / GUERRE / PAIX

CONGO-SÉCURITÉ/ (PIX) (TV)

Des milliers de personnes fuient l'avancée des rebelles dans l'est du Congo

Juste à l'extérieur de la ville de Goma, dans l'est du Congo, des milliers de civils supplémentaires fuient l'avancée des rebelles du M23 qui menacent d'isoler le centre urbain stratégique, ce qui a incité un haut fonctionnaire de l'ONU à tirer la sonnette d'alarme après une visite dans la région déchirée par le conflit cette semaine. Le reportage devrait être diffusé en fin d'après-midi.

6 fév 11:00 ET / 16:00 GMT

ARTS / CULTURE / DIVERTISSEMENT

MALAYSIA-FILM/ (PIX)

Malgré un succès grandissant, les films malaisiens sont menacés par une censure accrue

Les cinéastes malaisiens sont confrontés à un environnement de plus en plus restrictif en raison d'une surveillance accrue des contenus liés à la race et à la religion, ce qui, selon eux, pourrait étouffer l'expression créative et avoir un impact sur les investissements dans le cinéma local.

7 fév

SPORTS

FOOTBALL-CRIME/DANI ALVES (PIX)

Le Brésilien Dani Alves jugé pour agression sexuelle présumée

L'ancien défenseur du FC Barcelone et du Brésil, Dani Alves, est jugé en Espagne pour agression sexuelle sur une femme dans une boîte de nuit de Barcelone en décembre 2022. Le procès est prévu les 5, 6 et 7 février.

7 février