Retrait de 9% des revenus pour Icade à fin septembre
information fournie par Zonebourse 23/10/2025 à 07:07
Il revendique environ 430 MEUR de cessions finalisées ou sous promesse depuis le début de l'année, dont 210 MEUR de réduction de l'exposition dans les activités de santé et 220 MEUR de cessions d'actifs mixtes matures ou non stratégiques.
Icade met aussi en avant la poursuite d'une bonne dynamique locative avec environ 166 000 m2 signés ou renouvelés à date, ainsi qu'une amélioration du taux d'occupation financier des bureaux 'well positioned' et des locaux d'activité.
Aussi, le groupe immobilier confirme viser pour l'année 2025 un cash-flow net courant (CFNC) groupe entre 3,40 et 3,60 euros par action, incluant un CFNC des activités non stratégiques d'environ 0,67 euro par action, hors effet des cessions.
Valeurs associées
|22,300 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
