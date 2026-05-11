Retour sur investissement-La concentration boursière : un atout, pas un défaut : McGeever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.) par Jamie McGeever

Alors que l'essor de l'intelligence artificielle s'accélère, la concentration des marchés boursiers atteint des proportions historiques – et pas seulement aux États-Unis, où les méga-capitalisations technologiques telles que Nvidia NVDA.O et Alphabet GOOGL.O dominent. De plus en plus , les indices à forte concentration sont une caractéristique des marchés boursiers mondiaux, et non un défaut.

L'ascension des “Magnificent Seven”, les sept géants technologiques américains, a amplifié la concentration des marchés boursiers. Les 10 premières valeurs américaines représentent actuellement 33 % de la valeur totale du marché, selon les analystes de Morgan Stanley, et 37,5 % de l'indice MSCI USA.

La situation est encore plus extrême sur certains autres marchés à forte composante technologique. Les principales valeurs en Corée du Sud et à Taïwan – Samsung 005930.KS et TSMC 2330.TW – représentent respectivement environ 20 % et 40 % de leurs indices de référence, selon les chiffres de Morgan Stanley. En fait, ces deux sociétés à elles seules représentent un cinquième de l’ensemble de l’indice MSCI Emerging Markets

.dMIEF00000PUS , qui couvre 24 pays.

Les investisseurs doivent-ils s’en inquiéter? Cela dépend.

D'un côté, la concentration du marché peut contribuer à faire monter tous les bateaux en période de hausse, comme on le constate aujourd'hui. Les rendements annuels moyens des actions américaines en période de concentration croissante depuis 1950 ont été nettement supérieurs à ceux enregistrés pendant les périodes de concentration décroissante, note l'équipe de Morgan Stanley.

Mais c'est la phase baissière qui importe.

La période de concentration actuelle est principalement liée à un thème: l'IA. Cela signifie que le S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC – ainsi qu’un nombre croissant d’indices en Asie – sont essentiellement devenus des paris directionnels sur le succès de cette technologie naissante.

En conséquence, si les bénéfices et les prévisions de quelques géants de la technologie seulement ne répondent pas aux attentes, la correction descendante pourrait être aussi aveugle que la hausse, et se transformer potentiellement en une déroute désordonnée, comme le savent trop bien les investisseurs aguerris.

Et compte tenu des attentes extrêmement élevées en matière d’IA, une correction du marché ne nécessite pas nécessairement un échec de l’IA. Il suffirait que cette technologie s’avère moins révolutionnaire que prévu.

“LE PIÈGE DE LA CONCENTRATION PASSIVE”

Si cela se produit, où se trouve la compensation?

Les investisseurs dans un fonds indiciel S&P 500 peuvent penser qu’ils sont diversifiés, mais il s’agit surtout d’une illusion. Comme le soulignent les analystes de RBC Wealth Management, plus de 40 dollars (XX euros) sur chaque 100 dollars (XX euros) investis sont affectés à seulement 10 entreprises. Ce “piège de la concentration passive” crée une boucle de rétroaction où les entrées de fonds font grimper les plus grandes valeurs et augmentent leur pondération, que leurs fondamentaux le justifient ou non.

Un point d’inflexion est peut-être proche. Les analystes de RBC notent que le S&P 500 pondéré en fonction de la capitalisation boursière surpasse son homologue à pondération égale de plus de 30 %, un écart historiquement important.

“Cette évolution nécessite un réajustement des hypothèses”, ont-ils écrit plus tôt cette année. “L'indice a été une référence résiliente, mais sa structure déséquilibrée vers le haut mérite d'être examinée de près.”

SE CONCENTRER SUR LES BÉNÉFICES

Une concentration extrême ne signifie toutefois pas nécessairement que les actions en tête sont surévaluées, si les fondamentaux des grandes entreprises sont également en plein essor.

Prenons l'exemple des bénéfices aux États-Unis. Les principales valeurs technologiques ont représenté 53 % des rendements du S&P 500 l'année dernière, selon les analystes de Goldman Sachs. Et les deux tiers de la hausse prévue de 150 milliards de dollars (XX milliards d'euros) des bénéfices du premier trimestre de cette année devraient provenir des secteurs de la technologie et des services de communication, selon les estimations de LSEG.

De plus, toutes les concentrations ne se valent pas. Un leadership étroit sera naturellement plus élevé dans un indice composé d’un nombre relativement restreint d’entreprises, comme c’est le cas à Taïwan et en Australie.

Les investisseurs peuvent également considérer que les actions dominantes sur ces petits marchés présentent un risque relativement faible si elles appartiennent à des géants mondiaux opérant dans toutes les régions, comme c'est le cas de TSMC et de Samsung.

Il est également intéressant de noter qu'il ne semble pas y avoir de lien clair entre la concentration et la volatilité. Selon Goldman, lorsque la concentration des indices américains est historiquement élevée, la volatilité de l'indice incluant les actions à très forte capitalisation est plus faible que sans elles. Pour les marchés développés non américains, elle est plus élevée.

PERSPECTIVES D'AVENIR

La concentration des marchés s'accroît à l'échelle mondiale, et tout porte à croire que cette tendance se poursuivra – mais cela n'est pas nécessairement synonyme d'augmentation du risque.

Dans un monde marqué par une fragmentation accrue, une course à l’armement technologique et une intervention accrue des gouvernements dans les affaires, davantage de pays pourraient commencer à avoir des “champions nationaux”, des entreprises soutenues directement ou indirectement par les gouvernements.

Prenons l'exemple du fabricant américain de puces Intel

INTC.O et son parcours depuis que le gouvernement américain a pris une participation de 10 % en août dernier. Son action a plus que triplé au cours des six dernières semaines, portant sa capitalisation boursière de 185 milliards de dollars (XX milliards d'euros) à plus de 600 milliards de dollars (XX milliards d'euros).

Même si les gouvernements ne prennent pas de participations directes, ils pourraient être moins enclins à sévir contre les géants du marché s’ils s’inquiètent de la capacité de leurs entreprises technologiques à rivaliser avec leurs homologues dans les pays concurrents.

Bien sûr, plus les marchés deviennent déséquilibrés, plus le risque d’un retournement chaotique est grand. Il pourrait toutefois devenir de plus en plus difficile d’évaluer correctement ce risque, alors que l’économie mondiale semble entrer dans une nouvelle phase où les règles du siècle dernier ne s’appliquent plus.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters)

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