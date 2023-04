Retour au calme sur les marchés financiers

Rebond des marchés d'actions, début de normalisation des marchés obligataires, révision à la baisse du PIB américain… ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

Cette semaine, les marchés financiers ont été relativement calmes, les problèmes bancaires et les craintes de récession ayant été temporairement écartés. SVB et Credit Suisse ont provoqué des inquiétudes sur les effets de contagion qui accompagnent un resserrement monétaire brutal, mais la réponse rapide de la Réserve fédérale américaine (Fed) et d'autres institutions monétaires dans le monde a permis de ramener le calme, du moins pour le moment.

La semaine a été marquée par un retour à la normale après les mouvements de grande ampleur que nous avons observés en réponse aux événements récents. Le climat sur le marché s'est légèrement amélioré, la volatilité des marchés ayant diminué. Les anticipations d'inflation ont augmenté, avec une hausse de celles à 10 ans. Les courbes de rendement pour les États-Unis et la zone euro se sont partiellement aplanies après les mouvements de hausse récents.

Les secteurs financiers, en particulier les banques, ont affiché de belles performances, avec des rendements élevés. Le marché des obligations d'entreprises a rebondi après un élargissement récent des spreads, les principaux segments affichant une progression depuis la semaine passée. Le dollar américain s'est affaibli par rapport à la plupart des devises des pays développés, sauf le yen japonais, qui est impacté par les craintes de récession et les taux à long terme américains.

Les taux de volatilité plus faibles, la confiance accrue dans la Fed et ses mécanismes visant à absorber les chocs, ainsi que l'absence de données critiques ont été des facteurs positifs pour les marchés cette semaine. Cependant, la forte volatilité macroéconomique et l'incertitude persistante rendent difficile toute anticipation. Tout dépend des chocs et de la réponse à ceux-ci.

Dans ce type de situation, on observe une aversion au risque, comme en témoigne la légère révision à la baisse du PIB américain et de la consommation des ménages constatée cette semaine. L'inflation est le principal risque à court terme, car elle peut perturber ce que les banques centrales font généralement lorsque des signaux indiquant une probable récession se manifestent.

Consultez l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous