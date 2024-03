Réthorès : Vincent Taupin nommé à la présidence du comité stratégique

(AOF) - Rhétorès fait part de la nomination de Vincent Taupin en tant que nouveau président du comité stratégique. Le groupe intervient sur le marché de la gestion de patrimoine dans le cadre de quatre verticales métiers (l’ingénierie patrimoniale, les placements financiers cotés et non cotés (private equity, dettes privées et clubs deals), l’immobilier ainsi que le courtage en financement.

Vincent Taupin a passé plusieurs années à la tête de GTI Finance avant d'intégrer le groupe Société générale. En 1994, il prend la direction générale de FIMAT France, puis Londres et enfin Europe.

En 2000, il prend la présidence de Fimatex qui deviendra Boursorama après le rachat de Finance Net et de Selftrade, et Boursorama Banque après le rachat de CaixaBank.

Il devient directeur général du Crédit du Nord de 2010 à 2012 puis président de la société Alma Consulting Group pendant deux années.

En 2014, ce diplômé de l’École nationale des travaux publics et de l'Ecole nationale supérieur des télécommunications rejoint Edmond de Rothschild (France) en tant que président du directoire et prend la tête des activités Asset Management et Banque Privée en 2016. Il occupera la position de CEO de la tête de groupe (Suisse) de 2019 à 2021.

En janvier 2022, il cofonde VAeX Capital, une société d'investissement spécialisée dans le secteur de la Fintech et du Futur du Commerce.