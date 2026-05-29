RÉSUMÉ DE PRESSE-Wall Street Journal - 29 mai

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Voici les principaux titres du Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- La fusée New Glenn de Blue Origin a explosé jeudi soir lors d'un essai de mise à feu près de Cap Canaveral, en Floride.

- La chaîne ABC de Disney s'est conformée à l'ordre de la Commission fédérale des communications de déposer des demandes de renouvellement anticipé de licence pour ses huit stations de radiodiffusion locales.

- CBS News a nommé Nick Bilton au poste de producteur exécutif de « 60 Minutes » et a mis fin à sa collaboration avec la correspondante Sharyn Alfonsi.

- Fertitta Entertainment, détenue par le milliardaire Tilman Fertitta, a accepté d'acheter Caesars Entertainment

CZR.O pour environ 5,7 milliards de dollars.

- Entrata, la société de logiciels de gestion immobilière soutenue par la société de capital-investissement Silver Lake, a déposé une demande d'introduction en bourse.

- Tyson Foods TSN.N a nommé Jeff Schomburger, membre du conseil d'administration de , pour succéder à Donnie King au poste de président-directeur général.