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RÉSUMÉ DE PRESSE-Wall Street Journal - 29 mai
information fournie par Reuters 29/05/2026 à 06:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux titres du Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- La fusée New Glenn de Blue Origin a explosé jeudi soir lors d'un essai de mise à feu près de Cap Canaveral, en Floride.

- La chaîne ABC de Disney s'est conformée à l'ordre de la Commission fédérale des communications de déposer des demandes de renouvellement anticipé de licence pour ses huit stations de radiodiffusion locales.

- CBS News a nommé Nick Bilton au poste de producteur exécutif de « 60 Minutes » et a mis fin à sa collaboration avec la correspondante Sharyn Alfonsi.

- Fertitta Entertainment, détenue par le milliardaire Tilman Fertitta, a accepté d'acheter Caesars Entertainment

CZR.O pour environ 5,7 milliards de dollars.

- Entrata, la société de logiciels de gestion immobilière soutenue par la société de capital-investissement Silver Lake, a déposé une demande d'introduction en bourse.

- Tyson Foods TSN.N a nommé Jeff Schomburger, membre du conseil d'administration de , pour succéder à Donnie King au poste de président-directeur général.

Fusions / Acquisitions

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TYSON FOODS -A-
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