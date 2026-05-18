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RÉSUMÉ DE PRESSE-Actualités économiques britanniques - 18 mai
information fournie par Reuters 18/05/2026 à 02:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales nouvelles des pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

The Times

- La ministre britannique des Finances, Rachel Reeves, prévoit d'annoncer la semaine prochaine qu'elle annulera la hausse prévue de la taxe sur les carburants, qui devait entrer en vigueur en septembre.

- EY UK a versé plus de 100 millions de livres sterling (133,16 millions de dollars) aux administrateurs de NMC Health Plc NMMCF.PK afin de régler les plaintes selon lesquelles le cabinet aurait fait preuve de négligence dans ses audits de la société en faillite.

The Guardian

- Jaguar Land Rover et General Motors GM.N envisagent de se lancer dans le secteur de la défense britannique via un contrat militaire de 900 millions de livres sterling, ces constructeurs automobiles faisant partie d’un groupe d’entreprises en lice pour fabriquer des milliers de camions destinés aux forces armées afin de remplacer une flotte vieillissante de Land Roverquine sont plus produites depuis 2016.

- Une épidémie d’Ebola en République démocratique du Congo et en Ouganda a été déclarée une urgence de santé publique de portée internationale par l’Organisation mondiale de la santé, après 80 décès présumés.

The Telegraph

- Les investisseurs de Thames Water, le plus grand fournisseur d'eau du Royaume-Uni, ont déclaré au gouvernement qu'une nationalisation temporaire de cette entreprise en difficulté ralentirait son redressement.

Sky News

- Le gouvernement britannique présentera la semaine prochaine des propositions plus détaillées visant à assouplir la réglementation bancaire mise en place pour éviter une répétition de la crise financière de 2008.

- Blastr, le soumissionnaire retenu pour Liberty Steel, a rencontré le liquidateur officiel en fin de semaine dernière pour discuter de la possibilité que les contribuables prennent en charge les risques liés à l'acquisition de Speciality Steel UK.

The Independent

- Le maire du Grand Manchester, Andy Burnham, devrait modérer son appel à revenir sur le Brexit alors qu'il fait face à une élection partielle décisive qui pourrait le ramener au Parlement.

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