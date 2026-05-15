RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Financial Times - 15 mai

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux titres du Financial Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

À la une

* La SEC conclut un accord dans l'affaire Adani alors que les autorités américaines s'apprêtent à mettre fin aux poursuites contre l'homme le plus riche d'Asie

* Anthropic conclut un accord de financement de 30 milliards (XX milliards d'euros) de dollars sur la base d'une valorisation de 900 milliards (XX milliards d'euros) de dollars

* LVMH va céder Marc Jacobs à WHP

* Xpeng en pourparlers avec VW pour l'achat d'une usine en Europe

Vue d'ensemble

* La Commission américaine des opérations boursières (SEC) a conclu un accord à l'amiable dans le cadre d'une action civile contre le milliardaire indien Gautam Adani , sous réserve de l'approbation du tribunal, selon des documents judiciaires.

* Anthropic a conclu un accord de financement de 30 milliards (XX milliards d'euros) de dollars qui valorisera l'entreprise à 900 milliards (XX milliards d'euros) de dollars et devrait être finalisé dès ce mois-ci.

* Le groupe de luxe français LVMH LVMH.PA a accepté de vendre la marque Marc Jacobs dans le cadre d'un accord qui placera la marque de mode américaine sous la propriété conjointe de la société de gestion de marques WHP Global et de l'entreprise de confection G-III Apparel Group GIII.O .

* Xpeng 9868.HK est en pourparlers avec Volkswagen

VOWG.DE et d'autres constructeurs automobiles concernant l'achat d'une usine en Europe , dans le but de développer ses ventes à l'international.