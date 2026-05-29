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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques du New York Times - 29 mai
information fournie par Reuters 29/05/2026 à 07:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles publiés dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a déclaré jeudi que son agence travaillait sur une maquette d’un billet de 250 dollars à l’effigie du président américain Donald Trump, en vue d’un ajout à la monnaie fiduciaire du pays qui inclurait pour la première fois le portrait d’un président vivant.

- La chaîne de télévision ABC a publié jeudi une défense vigoureuse de son droit de diffusion, accusant la Commission fédérale des communications (FCC) de menacer ses licences de diffusion dans le cadre d'une campagne de “représailles et de coercition anticonstitutionnelles”.

- CBS News a nommé jeudi le journaliste Nick Bilton au poste de producteur exécutif du magazine d'actualité “60 Minutes”, marquant ainsi la première fois que cette émission de longue date fait appel à un dirigeant issu d'un milieu autre que celui de l'information télévisée traditionnelle.

- Une fusée construite par la société spatiale Blue Origin , détenue par Jeff Bezos, a explosé sur sa rampe de lancement en Floride jeudi soir.

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