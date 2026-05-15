RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques britanniques - 15 mai

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Voici les principaux titres des pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

The Times

- Le fabricant d'édulcorants et d'ingrédients Tate & Lyle

TATE.L a révélé qu'il était en pourparlers avec un repreneur américain, Ingredion INGR.N , au sujet d'un rachat potentiel de 2,7 milliards de livres sterling (3,61 milliards de dollars).

The Guardian

- Nigel Farage, chef du parti britannique de droite Reform UK, a déclaré qu'un don de 5 millions de livres sterling qu'il avait reçu d'un milliardaire du secteur des cryptomonnaies avant son entrée au Parlement était “une récompense pour avoir fait campagne en faveur du Brexit”

The Telegraph

- La Chine a exhorté le Royaume-Uni à faire preuve de prudence concernant son projet de nationalisation de British Steel après avoir pris le contrôle de l'entreprise à son propriétaire chinois, Jingye.

Sky News

- La Poste a attribué un contrat de 2,4 millions de livres à une agence de relations publiques spécialisée dans la gestion de crise DRD Partnership, alors qu'elle fait face à des poursuites judiciaires intentées par les victimes du scandale informatique Horizon.

- Lloyds LLOY.L va supprimer son avantage de découvert sans intérêt de 50 livres sterling sur les comptes Silver, Gold et Platinum à compter du 8 juin, ce qui affectera certains clients.

The Independent

- Le diffuseur britannique ITV ITV.L a déclaré qu'il poursuivait des “discussions actives” en vue de vendre sa division médias et divertissement à Sky, filiale de Comcast.

(1 $ = 0,7479 livre sterling)