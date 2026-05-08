RÉSUMÉ 2-Sony et Nintendo sont confrontés à une flambée des prix de la mémoire, le boom de l'IA limitant l'offre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Nintendo indique que les prix des composants et les droits de douane font grimper les coûts

* La hausse des coûts se reflète dans la décision d'augmenter le prix de la Switch 2

* Les actions des deux sociétés ont chuté ces derniers mois

* Sony va racheter jusqu'à 3,2 milliards de dollars d'actions

* Sony prévoit que les prix élevés de la mémoire se maintiendront l'année prochaine

(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 4) par Sam Nussey

Nintendo 7974.T et Sony 6758.T ont toutes deux souligné vendredi l'impact de la flambée des prix de la mémoire sur leurs activités de jeux vidéo, alors que l'essor de l'intelligence artificielle limite l'offre de puces et aggrave les perturbations dans le secteur technologique.

Les prix des puces mémoire ont doublé au cours du seul premier trimestre par rapport au trimestre précédent et devraient grimper jusqu'à 63 % au cours du trimestre actuel en raison de la demande des centres de données d'IA, qui a affecté l'approvisionnement des smartphones, des ordinateurs portables et des automobiles.

Si les principaux fabricants, Samsung 005930.KS , SK Hynix

000660.KS et Micron MU.O , se sont engagés à augmenter leur production grâce à des investissements de plusieurs milliards de dollars, il faut au moins un an pour qu'une nouvelle ligne de production soit opérationnelle, selon les experts.

Nintendo, le créateur de “Super Mario”, a déclaré que la hausse des coûts des composants, en particulier de la mémoire, et l'impact des droits de douane devraient ajouter environ 100 milliards de yens (638 millions de dollars) aux coûts de l'exercice financier en cours.

“Le fait même que Nintendo se soit senti contraint d’agir (augmentation des prix) suggère que la hausse des coûts de la mémoire est devenue suffisamment grave pour ne plus pouvoir être absorbée en interne – et, surtout, qu’il y a peu de chances que ces pressions sur les coûts s’atténuent à court terme”, a déclaré Kazunori Ito, analyste chez HSBC.

“Cette décision reflète probablement une évaluation lucide selon laquelle attendre que les conditions du marché s’améliorent n’est pas une option viable.”

Le président Shuntaro Furukawa a déclaré que la hausse des coûts des composants, ainsi que d’autres facteurs tels que les taux de change, se reflétaient dans la décision de Nintendo d’augmenter les prix de sa Switch 2.

Le prix du modèle japonais de la Switch 2 augmentera de 10 000 yens pour atteindre 59 980 yens, tandis qu'aux États-Unis, la console coûtera 50 dollars de plus, soit 499,99 dollars.

Avec ces hausses de prix, la rentabilité restera globalement inchangée par rapport à l'exercice financier précédent, a déclaré M. Furukawa lors d'une conférence de presse sur les résultats.

Sony a annoncé en mars qu'il augmenterait les prix de la PS5, la version standard de sa console de jeux passant de 549,99 $ à 649,99 $ aux États-Unis.

LES UTILISATEURS DE NINTENDO SONT CONSIDÉRÉS COMME PARTICULIÈREMENT SENSIBLES AUX PRIX

Pour Nintendo, ces hausses comportent des risques, car la Switch 2 en est encore au début de son cycle de vie et sa base d'utilisateurs occasionnels est particulièrement sensible au prix, a déclaré Serkan Toto, fondateur du cabinet de conseil Kantan Games.

“Nintendo subit aujourd’hui plus de pression que jamais pour sortir davantage de blockbusters first-party au cours de cet exercice fiscal” afin de stimuler la demande pour la console, a déclaré M. Toto.

Le catalogue de jeux de la société est jugé maigre, même si elle a récemment connu un succès avec “Pokémon Pokopia” et que des titres à venir incluent “Star Fox”.

Nintendo a également augmenté les prix de son ancienne Switch et de ses services de jeux en ligne, et a annoncé que ses cartes de jeu passeraient d'un prix fixe à un prix libre fixé par les détaillants.

La société prévoit de vendre 16,5 millions de Switch 2 cette année, contre 19,9 millions l'année dernière, ainsi que 60 millions de jeux vidéo.

Les actions de Sony et de Nintendo ont été sous pression ces derniers mois, les investisseurs s'inquiétant de l'impact des perturbations des chaînes d'approvisionnement liées à l'essor de l'IA et à la guerre en Iran sur les marges des fabricants d'électronique.

Sony, qui prévoit de dépenser jusqu'à 500 milliards de yens pour racheter des actions, a déclaré s'attendre à une baisse des ventes mais à une hausse des bénéfices de son activité jeux vidéo pour cet exercice financier.

Sony a assuré son approvisionnement en mémoire pour cet exercice, mais les prix devraient rester élevés l'année prochaine, a déclaré le directeur général Hiroki Totoki lors d'une conférence sur les résultats.

La société étudie des moyens de réduire les coûts en dehors de la mémoire, a-t-il ajouté.

Les ventes de matériel PS5 dépendent de la quantité de mémoire que Sony pourra se procurer à des “prix raisonnables”, la rentabilité du matériel devant être similaire à celle de l'année précédente.

La PS5 entrant dans sa sixième année de commercialisation, les prévisions de bénéfices intègrent des investissements dans la plateforme de nouvelle génération de Sony.

Sony devrait bénéficier d'un coup de pouce majeur grâce au lancement du jeu “Grand Theft Auto VI” de Take-Two Interactive

TTWO.O , dont la sortie a été reportée et qui est désormais prévue en novembre.

“Les résultats financiers de Sony devraient bénéficier considérablement des ventes de logiciels à forte marge et de l'engagement de l'écosystème que ce lancement devrait susciter”, a écrit Amir Anvarzadeh, d'Asymmetric Advisors, dans une note. (1 $ = 156,7000 yens)