RÉSUMÉ 1-Les exportations chinoises ont fortement rebondi en avril et l'excédent commercial s'est creusé à l'approche de la visite de Trump

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprise de l'article de samedi, sans modification du texte) par Joe Cash et Lewis Jackson

La croissance des exportations chinoises s'est accélérée en avril, les usines s'efforçant de répondre à une vague de commandes provenant des industries liées à l'IA et d'autres acheteurs cherchant à constituer des stocks de composants, craignant que la guerre en Iran ne fasse grimper encore davantage les coûts mondiaux des intrants.

Cette vigueur des exportations, qui a vu l'excédent commercial de la Chine avec les États-Unis se creuser pour atteindre 87,7 milliards de dollars depuis le début de l'année, sera au centre de l'attention la semaine prochaine, alors que le président Donald Trump se rendra à Pékin pour un sommet des dirigeants qui devrait prolonger la trêve commerciale de l'année dernière.

Bien que les exportateurs chinois aient jusqu'à présent résisté aux répercussions du conflit au Moyen-Orient, les économistes préviennent que plus la guerre s'éternise et plus les prix de l'énergie augmentent, plus le risque que la demande extérieure s'essouffle est grand, laissant une consommation intérieure atone incapable de combler le vide.

Pour l'instant, les économistes surveillent le rythme de l'essor de la fabrication liée à l'IA et se demandent si les expéditions d'équipements connexes pourront maintenir le moteur des exportations chinoises à plein régime.

« Le conflit au Moyen-Orient a stimulé la demande mondiale de réapprovisionnement des stocks manufacturiers, et dans le contexte d’un cycle haussier des semi-conducteurs, les importations et les exportations ont maintenu leur essor », selon Xing Zhaopeng, stratège senior pour la Chine chez ANZ.

« Il existe encore une marge d’expansion dans ce cycle de production tiré par l’IA, et le taux de croissance annuel des exportations devrait s’établir à environ 10 %. »

Les exportations ont progressé de 14,1 % par rapport à l'année précédente en valeur en dollars américains, selon les données douanières publiées samedi, dépassant la hausse de 2,5 % enregistrée en mars et les 7,9 % prévus par les économistes. Les nouvelles commandes à l'exportation ont atteint leur plus haut niveau en deux ans, selon d'autres données sur l'activité manufacturière pour avril publiées le mois dernier.

Les importations ont encore enregistré un mois solide, grimpant de 25,3 % contre 27,8 % en mars. Les économistes avaient prévu une croissance de 15,2 %.

Cela a porté l'excédent commercial de la Chine le mois dernier à 84,8 milliards de dollars, contre 51,13 milliards en mars.

La dynamique générale de l'économie chinoise a été solide au premier trimestre, la croissance du PIB atteignant 5 % en glissement annuel, soit le haut de la fourchette cible du gouvernement pour l'ensemble de l'année, ce qui a réduit la nécessité d'une relance immédiate.

Mais même la Chine, longtemps critiquée par ses partenaires commerciaux pour sa production manufacturière à bas prix soutenue par des subventions, n'est pas à l'abri de l'impact sur le pouvoir d'achat des consommateurs lié à la hausse des coûts du carburant et des transports.

Les données sur l'industrie publiées le mois dernier ont montré que les prix des intrants restaient élevés, en particulier pour les produits raffinés, le pétrole, le charbon et les produits chimiques.

Les taux de chômage ont également légèrement augmenté et les ventes au détail – un indicateur de la consommation – ont continué d'afficher des résultats inférieurs à ceux de la production industrielle.

QUELS SONT LES ENJEUX DU SOMMET TRUMP-XI?

Trump doit rencontrer le président chinois Xi Jinping lors de sa visite à Pékin les 14 et 15 mai, alors que les deux pays cherchent à stabiliser des relations mises à rude épreuve par les tensions sur le commerce, Taïwan et la guerre en Iran. Trump cherchera à obtenir des concessions commerciales de la part de Pékin avant les élections de mi-mandat américaines de novembre, même si les dirigeants d'entreprise et les analystes ne s'attendent pas à des avancées majeures. Confrontés à des droits de douane américains qui ont brièvement atteint les trois chiffres, les exportateurs chinois se sont tournés l'année dernière vers de nouveaux marchés tels que l'Amérique du Sud en proposant des prix plus bas. La Chine a terminé l'année 2025 avec un excédent commercial record de 1 200 milliards de dollars.